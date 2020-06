The Last of Us Part 2: PS4 Pro-Bundle für 335 Euro im Angebot – Update 2

Zum Launch von "The Last of Us Part 2" bringt Sony eine spezielle PS4 auf den Markt, die im Look des Naughty Dog-Spiels erstrahlt. Sie kann ab sofort vorbestellt werden. Gleiches gilt für den Standalone-Controller, die Kopfhörer und die externe Festplatte im "TLoU2"-Look.

So sieht die Limited Edition-PS4 aus.

Update 2: Der Preis des PS4-Bundles wurde nochmals nach unten korrigiert, wobei eine besondere Aktion bei Saturn (Link weiter unten) zum Einsatz kommt. Beim Händler bekommt ihr momentan die Mehrwertsteuer geschenkt. Der neue Preis setzt sich folgendermaßen zusammen:

Zwischensumme: 399,00 Euro

MwSt. geschenkt: Minus 63,70 Euro

Gesamtsumme inkl. Gebühren, Steuern 335,30 Euro

Der gültige Preis wird im Warenkorb angezeigt.

Update: Ein kleiner Hinweis. Momentan bekommt ihr die Limited Edition der PS4 bei Media Markt und Saturn 100 Euro günstiger. Statt 499 Euro zahlt ihr nur 399 Euro. Also lasst euch nicht allzu viel Zeit.

Ursprüngliche Meldung vom 25. Mai 2020: Sony und Naughty Dog machten kürzlich eine Limited Edition der PS4 Pro offiziell. Sie wurde optisch an den Look des kommenden „The Last of Us Part 2“ angepasst.

Verkauft wird die limitierte Konsole in einem Bundle, das neben dem PS4 Pro-System mit matter Oberfläche und eingraviertem Design von Ellies Tattoo einen Limited Edition Wireless-Controller, eine Disk-Version von „The Last of Us Part 2“ sowie einen Code für digitale Inhalte umfasst. Dazu zählen ein dynamisches Design für die PS4, Avatare und weitere Inhalte. Der Limited Edition DualShock 4-Controller wird auch separat verkauft.

PS4-Bundle vorbestellen

Falls ihr in den Besitz des Bundles kommen möchtet, dann werft einen Blick in Richtung Media Markt und Saturn, wo ab sofort Vorbestellungen angenommen werden. Nachfolgend haben wir die Produkteinträge für euch verlinkt:

Media Markt

Saturn

Gold Wireless-Headset vorbestellen

Parallel dazu veröffentlicht Sony ein Limited Edition Gold Wireless-Headset, das eine stahlschwarze, matte Farbe aufweist und im Inneren der Hörer dunkelrot erscheint. Ebenfalls integriert sind Ellies Farn-Tattoo und das Spielelogo. Die Vorbestellmöglichkeiten:

Media Markt

Saturn

2 TB Game Drive vorbestellen

Seagate steuert das lizenzierte 2 TB Game Drive in der Limited Edition hinzu. Auch die externe Festplatte wurde mit dem Design von „The Last of Us Part 2“ versehen. Nachfolgend könnt ihr sie bestellen:

Media Markt

Saturn

Bis zur Veröffentlichung des Spiel und des Bundles müsst ihr allerdings noch einige Tage warten: Erscheinen wird „The Last of Us Part 2“ am 19. Juni 2020 exklusiv für die PS4.

