The Last of Us Part 2: PS4 Pro-Bundle, Game Drive und Headset angekündigt

Sony und Naughty Dog haben heute eine limitierte PS4 Pro angekündigt, die im Look von "The Last of Us Part 2" daher kommt. Gleiches gilt für ein externes Laufwerk von Seagate und für einen ebenfalls enthüllten Kopfhörer.

Holt euch die PS4 Pro im Look von "The Last of Us Part 2" nach Hause,

„The Last of Us Part 2“ zählt für Sony in den kommenden Monaten zu den wichtigsten Neuerscheinungen. Gefeiert wird das unter anderem mit einem speziellen PS4-Bundle, das heute auf dem offiziellen PlayStation Blog enthüllt wurde.

Das Bundle umfasst eine angepasste, matte PS4 Pro-Konsole mit Ellies Tattoo-Design, einen DualShock 4 Wireless Controller in limitierter Auflage, eine physische Kopie von „The Last of Us Part 2“ sowie einen Code zum Einlösen digitaler Inhalte. Dazu zählen ein dynamisches PS4-Theme zu „The Last of Us Part 2“, Avatare und mehr. Laut Sony werden die Vorbestellungen ab heute bei teilnehmenden Händlern (hierzulande Media Markt und Saturn) angenommen.

Bundle-Inhalte in der Übersicht

Mattschwarze PS4 Pro-Konsole, auf deren Frontseite Ellies Tattoo eingraviert ist

Mattschwarzer DualShock 4-Controller, auf dem Ellies Tattoo und das Spiel-Logo abgebildet sind

Eine physische Kopie des Spiels

Dynamisches TloU 2-PS4-Theme, Avatare und mehr

Controller auch einzeln erhältlich: Der Limited Edition DualShock 4-Controller wird auch separat erhältlich sein. Sony wählte ein stahlschwarzes, mattes Finish mit weißen Details und PlayStation-Symbolen. Zudem ist auf der rechten Seite des Controllers Ellies Farn-Tattoo zu sehen. Auf dem Touchpad des DualShock 4 macht das „The Last of Us Part 2“-Logo auf sich aufmerksam.

Ellies Tattoo als Inspiration

John Sweeney, Art Director bei Naughty Dog, erklärte zu den Hintergründen und Inspirationen für das Design:

„Als wir The Last of Us Part 2 zum ersten Mal enthüllten, hatten wir keine Ahnung, wie schnell die Fans Ellies Tattoo annehmen würden. Innerhalb eines Tages tauchten in den sozialen Medien reale Versionen auf. Und seitdem teilen die Fans Woche für Woche Fotos ihrer neuen Tattoos.

Als sich die Gelegenheit ergab, eine benutzerdefinierte PS4 Pro für The Last of Us Teil 2 zu erschaffen, arbeitete ich mit unserem damaligen Grafikdesigner Angel Garcia zusammen und wir überlegten uns ein paar verschiedene Ideen. Doch kamen wir immer wieder zu Ellies Tattoo zurück. Zu diesem Zeitpunkt war es ein Symbol für das Spiel und für die Community geworden – ähnlich wie das Firefly-Logo im ersten Spiel.“

Wireless-Headset und Game Drive

Darüber hinaus veröffentlicht Sony ein Limited Edition Gold Wireless-Headset, das eine stahlschwarze, matte Farbe aufweist und im Inneren der Hörer dunkelrot erscheint. Das Wireless-Headset verfügt über Ellies Farn-Tattoo und das Spielelogo.

Zum Thema

2 TB-Laufwerk: Zusammen mit Seagate wurde wiederum die lizenzierte Seagate 2 TB Game Drive Limited Edition angekündigt. Auch sie wurde mit dem Design von „The Last of Us Part 2“ versehen. Das offiziell lizenzierte Laufwerk verfügt über ein lasergeätztes Design in Form von Ellies Tattoo und bietet ein externes Festplatten-Upgrade für PS4-Systeme (Softwareversion 4.50 oder höher notwendig).

Erscheinen wird „The Last of Us Part 2“ am 19. Juni 2020 exklusiv für die PS4.

