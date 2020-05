The Last of Us Part 2: Exklusive Steelbook Edition kann vorbestellt werden

Der Launch von "The Last of Us Part 2" nähert sich mit großen Schritten. Passend dazu begann der Versandriese Amazon damit, eine exklusive Steelbook Edition zu verkaufen. Ausgeliefert wird sie zum Launch des Spiels Mitte Juni.

In "The Last of Us Part 2" gibt es ein Wiedersehen mit einer älteren Ellie.

„The Last of Us Part 2“ hat kürzlich den sogenannten Goldstatus erreicht. Das heißt, der geplanten Veröffentlichung Mitte Juni steht nicht mehr viel im Weg.

Falls ihr das Naughty Dog-Spiel bislang nicht vorbestellt habt, könnte das neuste Angebot von Amazon auf euer Interesse stoßen. Der Versandriese nahm eine Steelbook Edition in das Angebot auf. Ihr könnt sie für rund 70 Euro erwerben.

Zum Produkteintrag: The Last of Us Part 2 – Exklusive Steelbook Edition

Wie es der Name schon erahnen lässt, kommt die exklusive Edition mit einer besonderen Hülle daher, die sich im heimischen Regal in einer optisch hochwertigeren Art und Weise bemerkbar macht. Wie das Steelbook aussieht, könnt ihr der oben eingebetteten Grafik und den Bildern der Galerie entnehmen. Letztere findet ihr unterhalb dieser Zeilen.

Vom Steelbook abgesehen unterscheidet sich die exklusive Version nicht von der Standard Edition. Außerdem kann weiterhin die Special Edition vorbestellt werden. Sie schlägt mir rund 100 Euro zu Buche und umfasst neben dem Spiel ein 48-Seitiges Artbook, ein Steelbook, ein dynamisches PS4-Theme, sechs PSN Avatare, den Soundtrack und ein digitales Artbook. Die Collector’s Edition ist hingegen weitgehend ausverkauft.

Nachdem ihr euer favorisiertes Exemplar von „The Last of Us Part 2“ vorbestellt habt, müsst ihr euch etwas in Geduld üben. Denn der Launch des neuen Spiels rund um Ellie und Joel erfolgt erst am 19. Juni 2020. Erst kürzlich sorgte der Titel für Aufsehen, da zahlreiche Informationen mit erheblichen Spoilern im Netz landeten. Meldungen dieser Art findet ihr in unserer „The Last of Us Part 2“-Übersicht.

