The Last of Us Part 2: Das Stealth-Gameplay wurde auf ein neues Level gehoben

Laut den Entwicklern von Naughty Dog wurden die Stealth-Mechaniken von "The Last of Us: Part 2" im Vergleich mit dem ersten Teil auf ein komplett neues Level gehoben. Vor allem in Kombination mit den neuen Feinden soll so eine ungemein intensive Spielerfahrung geboten werden.

"The Last of Us: Part 2" erscheint exklusiv für die PS4.

Da sich der offizielle Release von „The Last of Us: Part 2“ mit großen Schritten nähert, entwickeln sich die Entwickler von Naughty Dog in diesen Tagen zu gefragten Gesprächspartnern.

In einem Interview mit Gamereactor sprach Co-Game-Director Kurt Margenau über die spielerische Umsetzung des postapokalyptischen Abenteuers. Wie es heißt, wurden die Stealth-Mechaniken im Vergleich mit dem Vorgänger komplett überarbeitet und auf ein neues Level gehoben. Hinzukommen die neuen Gegner, die das Stealth-Gameplay in „The Last of Us: Part 2“ besonders intensiv gestalten.

Der Fokus liegt auf einer immersiven Erfahrung

Margenau dazu: „Wir haben das Gefühl, dass das Spiel wirklich glänzt, wenn Sie sich in dieser Stealth-Denkweise befinden. Ihnen stehen viele Taktiken zur Verfügung: Sie können beobachten, wie Menschen herum patrouillieren, es gibt Hunde und Sie befinden sich in einem Zustand, in dem Ihr Gehirn auf hohem Niveau beschäftigt ist. Wir wollten sicherstellen, dass es möglich und realistisch ist, diesen Zustand so weit wie möglich selbst zurückzusetzen, indem man entkommt, anstatt nur zu sterben und neu zu starten.“

Weiter heißt es: „Wir wollen dich so sehr in die Welt eintauchen lassen und dafür sorgen, dass es sich niemals wie ein Spiel anfühlt oder dich aus dieser Erfahrung herauszieht. Und das Sterben tut genau das. Wir möchten nicht sagen, dass das Spiel einfacher wird. Wir erweitern nur die Kampfinteraktionen und machen sie interessanter.“

„Und weil wir dem Spieler so viel mehr Fähigkeiten hinzugefügt haben, musste die KI so viel schlauer werden, um das auszugleichen. Da Sie sich also im Gras verstecken können, suchen sie im Gras. Sie werden anfangen, unter Fahrzeuge zu schauen, und sie werden rufen und untersuchen, ob Sie einen ihrer Freunde töten. Es gibt viele interessante KI-Systeme, mit denen man spielen kann“, führte Margenau aus.

„The Last of Us: Part 2“ wird ab dem 19. Juni 2020 exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich sein.

