Gamescom Asia: Messe komplett abgesagt – Soll 2021 nachgeholt werden

In Singapur sollte in diesem Jahr erstmals die Gamescom Asia stattfinden. Aufgrund des Ausbruchs des Coronavirus und der damit verbundenen Auswirkungen entschlossen sich die Ausrichter dazu, das Event komplett abzusagen.

In den vergangenen Monaten führten der Ausbruch des Coronavirus und die damit verbundenen Auswirkungen bereits dazu, dass verschiedene Events verschoben oder komplett abgesagt werden mussten.

Darunter die diesjährige E3, die komplett gestrichen wurde, oder die Gamescom 2020, die in einer rein digitalen Version abgehalten wird. Im Oktober dieses Jahres sollte in Singapur ursprünglich zum ersten Mal die Gamescom Asia stattfinden. Wie die Veranstalter der Gamescom Asia bestätigten, wird es dazu allerdings nicht mehr kommen.

Die Sicherheit der Menschen im Fokus der Bemühungen

In der entsprechenden Mitteilung heißt es: „So gerne wir die Veranstaltung im Oktober dieses Jahres ins Leben gerufen hätten, so sehr hat uns die aktuelle globale Krise gezwungen, unsere Wünsche für die Gamescom Asia neu auszurichten. Die Gesundheit und Sicherheit unserer Besucher, Aussteller und Mitarbeiter steht an erster Stelle.“

„Darüber hinaus hielten wir es für richtig, bei einer Eröffnungsveranstaltung der regionalen Gaming-Community und den Fans die volle Erfahrung zu vermitteln, wie ein internationales Event dieser Größenordnung aussieht, und nicht weniger.“

Abschließend kündigten die Veranstalter an, dass die erste Gamescom Asia nun im nächsten Jahr stattfinden soll. Genauer gesagt vom 14. bis zum 17. Oktober 2021.

