Dead by Daylight: Neues Silent Hill-Kapitel im Spotlight-Trailer

Bevor die Spieler in der nächsten Woche die neuen Inhalte des „Silent Hill“-Kapitels in „Dead by Daylight“ in Angriff nehmen können, liefern die Entwickler von Behaviour Interactive in einem neuen Trailer einen Überblick über die Inhalte.

Die Integration der „Silent Hill“-Inhalte in den asymmetrischen Multiplayer-Titel wird von Teilen der Community übrigens als deutlicher Hinweis auf die bevorstehende Ankündigung eines neuen „Silent Hill“ angesehen. Angeblich soll es sich um einen Exklusivtitel für PS5 handeln, der vielleicht schon heute im Rahmen der PS5-Enthüllung angekündigt wird.

Neue Map, Killer und Überlebende

Auch das 16. Kapitel für „Dead by Daylight“ beringt eine neue Map mit sich. Diese wird von „Silent Hill“ inspiriert sein. Es handelt sich um die Midwich Grundschule, die als Setting für unaussprechlichen Horror eingeführt wird. „Jegliches Gefühl der Unschuld, das diese Hallen einst prägte, ist verschwunden. An ihrer Stelle: verfärbte Wände, verrostete Ketten, hängende Leichen und das Gefühl, dass die Dinge schrecklich schief gelaufen sind“, teilten die Entwickler in der Ankündigung mit.

Als neuer Killer wird der aus der Survival-Horror-Reihe bekannte Henker mit dem Beinamen Pyramid Head eingeführt. Der sadistische und erbarmungslose Killer hat das Ziel, seine Opfer durch Schmerz zu bestrafen. Als Hauptwaffe trägt er eine gewaltige Klinge bei sich. Die neue Überlebende heißt Cheryl Mason, die sich von dem religiösen Kult befreit hat, der sie seit ihrer Geburt verfolgt hatte. Sie kämpft enen ewigen Kampf im Reich der Entität.

Mehr: Dead By Daylight: Nächstes Kapitel mit Pyramid Head aus Silent Hill

Im neuen Trailer verraten die Macher weiter Details zu den Besonderheiten der neuen Inhalte, die ab dem 16. Juni 2020 für „Dead by Daylight“ auf PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC zur Verfügung gestellt werden.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Dead by Daylight