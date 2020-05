Dead By Daylight: Nächstes Kapitel mit Pyramid Head aus Silent Hill

In Zusammenarbeit mit Konami hat Behaviour Interactive Kapitel 16 "Dead by Daylight: Silent Hill" angekündigt. Die neuen Inhalte sollen am 16. Juni zur Verfügung gestellt werden.

Behaviour Interactive hat in Zusammenarbeit mit Konami Kapitel 16 für den asymmetrischen Multiplayer-Survival-Titel „Dead by Daylight“ angekündigt. Es handelt sich um neue Inhalte basierend auf der beliebten Survival-Horror-Serie „Silent Hill“.

Am 16. Juni 2020 werden Spieler von „Dead by Daylight“ auf PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC den neuen ikonischen Killer Pyramid Head sowie eine neue Map und eine geheimnisvolle neuen Überlebende nutzen können.

„Wir sind so begeistert, Silent Hill als Kapitel 16 von Dead by Daylight willkommen zu heißen“, sagte der Game Director Mathieu Cote, in einer Pressemitteilung. „Silent Hill ist eine so ikonische Videospiellizenz und es ist wirklich eine Ehre, sie in unsere legendäre Liste des Horrors aufzunehmen. Wir hoffen, dass die Spieler beim Entdecken dieses Kapitels genauso viel Spaß haben werden, wie wir bei der Erstellung hatten“.

Gefühl der Unschuld ist verschwunden

Mit dem neuen Kapitel erhalten Spieler eine neue Map, die von „Silent Hill“ inspiriert ist. Es handelt sich um die Midwich Grundschule, die sich als Setting für unaussprechlichen Horror darstellt. „Jegliches Gefühl der Unschuld, das diese Hallen einst prägte, ist verschwunden. An ihrer Stelle: verfärbte Wände, verrostete Ketten, hängende Leichen und das Gefühl, dass die Dinge schrecklich schief gelaufen sind“, heißt es in der Ankündigung.

Der Killer Pyramid Head, ist als der Henker bekannt. Er ist ein sadistischer und erbarmungsloser Killer, der darauf fixiert ist, Strafe durch Schmerz zu verhängen. Niemals ohne seine gewaltige Klinge im Schlepptau, ist Pyramid Head in den Nebel getreten, um seine ruchlose Pflicht zu erfüllen.

Mit Cheryl Mason, die Heather genannt wird, bekommen die Spieler einen neuen Überlebenden. Nachdem sie sich von dem religiösen Kult befreit hat, der sie seit ihrer Geburt verfolgt hatte, muss sie nun einen ewigen Kampf im Reich der Entität ausfechten. Der frische Trailer und die Screenshots bieten einen Vorgeschmack auf die neuen Inhalte.

