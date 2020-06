PS5 Event: Livestream zur Gaming-Zukunft hier ab 22 Uhr

Am heutigen Abend wird das große PS5-Reveal-Event ausgestrahlt, in dessen Rahmen ihr zahlreiche Next-Gen-Spiele zu Gesicht bekommen werdet. In dieser Meldung könnt ihr den entsprechenden Livestream starten.

Heute Abend geht es um 22 Uhr los!

In wenigen Stunden könnt ihr einen Blick auf die Zukunft des Gamings werfen. Mit diesem Slogan bewirbt Sony das bevorstehende PS5 Event, das heute Abend ausgestrahlt wird und über einen Livestream verfolgt werden kann.

Etwas gedulden müsst ihr euch noch. Um 22 Uhr möchte Sony die Show starten und euch im Anschluss in erster Linie über die Spiele informieren, die im Launch-Zeitraum der PS5 zur Verfügung stehen werden. Erwarten könnt ihr Trailer, Präsentationen der Entwickler und Gameplay-Szenen, die hoffentlich diese Bezeichnung verdient haben.

Die Eckdaten zum PS5-Event:

Datum: 11. Juni

Uhrzeit: 22 Uhr deutscher Zeit

Dauer: Ungefähr eine Stunde

Der Termin ist bekannt, was uns zu einer weiteren Frage kommen lässt: Wo kann das PS5 Event verfolgt werden? Erste Anlaufstelle ist wie gewohnt der offizielle Youtube-Kanal von PlayStation. Den dort vorbereiteten Livestream haben wir nachfolgend eingebunden. Die englischsprachige Version findet ihr hier. Doch wie schon geschrieben: Erst um 22 Uhr geht es am heutigen 11. Juni 2020 los.

Livestream zum PS5-Event

Der heutige Abend wird recht spannend. Zwar deutete Sony an, dass in erster Linie die Spiele der PS5 vorgestellt werden. Doch zeigte sich Amazon am gestrigen Mittwoch recht verräterisch. Das Unternehmen begann damit, nicht nur die Dummy-Einträge für noch unangekündigte PlayStation 5-Games freizuschalten.

Auch tauchte beim britischen Arm des Versandriesen ein Produkteintrag zur Konsole ansich auf. Diesem war unter anderem der Preis zu entnehmen. Doch Vorsicht: Hierbei dürfte es sich um einen Platzhalter handeln. Letztendlich könnten Amazons Vorbereitungen ein Indiz dafür sein, dass es heute Abend nicht nur um Spiele gehen wird.

PS5-Stream mit reduzierter Auflösung

Kommen wir zurück zum Stream: Wie Sony im Vorfeld bekannt gab, müssen aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie einige Abstriche in Kauf genommen werden. Die Show wird lediglich mit 1080p und 30 FPS ausgestrahlt. Die Trailer werden jedoch im Anschluss in der vollen 4K-Auflösung nachgereicht. Ihr findet sie im Anschluss auch in unseren Meldungen.

Zum Thema

Jüngsten Berichten zufolge könnten auf dem Online-Event verschiedene bisher unangekündigte Blockbuster vorgestellt werden, darunter „Resident Evil 8“, eine Remastered-Fassung zum Action-Rollenspiel „Bloodborne“, ein Remake zu „Demon’s Souls“, ein neues „God of War“ oder ein Nachfolger zu Guerrilla Games‘ Action-Rollenspiel-Hit „Horizon Zero Dawn“. Weitere Gerüchte und Spekulationen dieser Art findet ihr unter anderem in unserer PS5-Übersicht.

Was erwartet ihr von der großen Show?

