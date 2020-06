PS5: Amazon-Platzhalter für Konsole und Spiele – Preise genannt

Werden wir morgen erfahren, wie die PlayStation 5 aussieht? Bisher ist nur der Look des Controllers bekannt.

Am morgigen Abend kommt es zu einem großen PS5-Showcase, in dessen Rahmen Sony mehrere Spiele vorstellen möchte, die ihr ab der Launch-Phase auf der neuen Konsole spielen könnt. Es scheint allerdings, dass morgen auch die Konsole enthüllt wird. Darauf deuten Produkteinträge hin, die beim britischen Arm des Versandhändlers Amazon auftauchten. Womöglich bereitet sich das Unternehmen auf bevorstehende Vorbestellungen vor.

PS5 für 599 Pfund?

Auf Amazon wurde der inzwischen gelöschte Platzhalter für einen Produkteintrag der PS5 entdeckt. Zu erkennen war unter anderem der Preis. Interessant sind dabei zwei Dinge: Im Produkteintrag war von einem 2 TB-Modell der PS5 die Rede, das 599,99 Pfund kosten soll. Außerdem konnte eine Bestellung vorgenommen werden, wie sich auf Twitter veröffentlichten Bildern entnehmen lässt.

599,99 Pfund sind fast 700 Euro. Zudem war bisher nie von einem 2 TB-Modell der PS5 die Rede. Den Kommentaren auf Hotukdeals lässt sich entnehmen, dass auch eine 1 TB-Version der PS5 gelistet wurde – interessanterweise für den selben Preis. Andere Quellen sprechen gar von einer 500 GB-Version, die bei Amazon auftauchte, was dafür spricht, dass sich die Mitarbeiter einfach an der PS4 orientierten. Angekündigt wurde die PS5 mit einer 825 GB umfassenden SSD.

PlayStation 5 2TB placeholder listing on Amazon UK says it’s £599.99. No link posted to Amazon but someone was able to order it apparently https://t.co/f7QUdXsdGu pic.twitter.com/1SEEInbeHP — Wario64 (@Wario64) June 10, 2020

Zahlreiche PS5-Spiele gelistet

Während die Produkteinträge zur PS5 wieder verschwanden, sind auf Amazon noch zahlreiche Dummy-Einträge für PS5-Spiele sichtbar. Verwiesen wird dabei auf nicht näher genannte Games von Rockstar, Koch Media, Bandai Namco, Take 2 und weiteren Publishern. Während noch unklar ist, welche Projekte sich dahinter verbergen, liefern die Einträge einen Hinweis auf die Preisgestaltung. Gelistet werden die Spiele für 69,99 Pfund.

Letztendlich wurden 118 Dummy-Einträge entdeckt, was Spiele für die Xbox Series X mit einschließt.

Wahrscheinlich wird das Geheimnis morgen gelüftet. Das große PS5-Event startet am Donnerstagabend um 22 Uhr unserer Zeit. Wie gewohnt lest ihr die Ankündigungen unverzüglich bei uns. Erscheinen soll die PS5 gegen Ende des Jahres. Gleiches gilt für die Xbox Series X.

— Nibel (@Nibellion) June 10, 2020

There are also PS5 game listings on Amazon UK, games from Konami, Rockstar, 2K, Koch. Rockstar listing is delisted but can confirm it’s on Amazon

Konami: https://t.co/q7tN3MKku1

Rockstar (delisted): https://t.co/iMpR81HP0n

2K: https://t.co/3XrzRwthRP

Koch: https://t.co/juWwifaK50 pic.twitter.com/TA1PobS96Q — Wario64 (@Wario64) June 10, 2020

Some more PS5 games found on Amazon UK, including Rockstar Games, Namco Bandai and Bethesda (Keep in mind they have already been delisted)https://t.co/nErOyhrKu2 pic.twitter.com/vagBtTfmj6 — Nibel (@Nibellion) June 10, 2020

