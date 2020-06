PS5-Enthüllungs-Event: Neues Spiel des Dead Space-Autors wird vorgestellt

In dieser Woche wird Sony Interactive Entertainment im Rahmen der PS5-Enthüllung mit diversen Next-Gen-Spielen zeigen, wozu die neue Konsole im Stande ist. Es gibt bereits einige Hinweise und Spekulationen auf zu erwartende Spiele-Enthüllungen. Zudem wird erwartet, dass Sony das Konsolen-Design präsentiert, um möglichen Leaks aus der inzwischen gestarteten Produktion zuvor zu kommen.

Vor wenigen Stunden hat der „Dead Space“-Autor Antony Johnston auf Twitter einige interessante Hinweise gegeben. Sie laufen darauf hinaus, dass ein neues Spiel, an dem er in den vergangen zwei Jahren gearbeitet hat, im Rahmen der PS5-Enthüllung vorgestellt wird. In einem weiteren Tweet verrät er, dass in dem Titel offenbar ein Typ im Fokus steht, der eine wirklich schlechte Zeit hat.

Neben dem Skript für „Dead Space“ war Johnston auch für das Skript des Actionspiels „Binary Domain“ und die Graphic-Novel „The Coldest City“ verantwortlich.

Genauere Details oder weitere Hinweise lassen bislang noch auf sich warten. Allerdings ist die Wartezeit bis zu Sonys „Future of Gaming“-Event überschaubar: Bereits am morgigen Donnerstag, den 11. Juni um 22 Uhr startet der Livestream in 1080p-Auflösung mit 30 FPS. Zuschauer sollten das Event aber mit Kopfhörern verfolgen, da spezielle Soundeffekte offenbar nur auf diese Weise zur Geltung kommen werden.

Zurück zum neuen Spiel des „Dead Space“-Autors, das am Donnerstag-Abend präsentiert wird. Der zweite Hinweis, dass der Protagonist eine wirklich schlechte Zeit trifft auf ziemlich viele Videospiel-Marken zu. Nahe liegend wäre natürlich „Dead Space“, aber auch das laut Gerüchten in Entwicklung befindliche „Silent Hill“-Reboot würde auf diese Beschreibung zutreffen.

Egal welches Spiel es sein wird, wir werden euch am Donnerstag-Abend zeitnah darüber informieren, welche PS5-Spiele Sony vorstellt.

As some of you know, I’ve been working on a big videogame for almost 2 years now.

In totally unrelated news, you should all watch the PS5 launch event on Thursday.

🧐

— Antony Johnston (@AntonyJohnston) June 9, 2020