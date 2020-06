PS5 vs. Xbox Series X: Ein Duell zwischen schnelleren Ladezeiten und höheren Auflösungen?

Die Konsolen der neuen Generation erscheinen im Weihnachtsgeschäft 2020.

In den vergangenen Wochen ließen sich zahlreiche Entwickler über die technischen Eigenheiten der PlayStation 5 beziehungsweise der Xbox Series X aus.

In einem aktuellen Interview nahm sich Thomas Mahler, Gründer und Creative-Director der „Ori“-Macher der Moon Studios, der Hardware der beiden neuen Konsolen an. Im Zuge seiner Aussagen wies Mahler darauf hin, dass es im Endeffekt wohl auf ein Duell zwischen den schnelleren Ladezeiten der PS5 auf der einen und der höheren Auflösung auf der Xbox Series X hinauslaufen wird. Allerdings sei zu beachten, dass das Ganze in erster Linie Multiplattform-Produktionen betrifft, die für beide Konsolen der nächsten Generation erscheinen.

PS5 wohl mit schnelleren Ladezeiten

„Gehen wir nun davon aus, dass die Ladezeiten mit diesen SSDs der nächsten Generation im Durchschnitt zehn Sekunden betragen werden. Und seien wir großzügig und sagen wir, dass die PS5-SSD und der Durchsatz doppelt so schnell wie bei der Xbox Series X sind. Dann hätte man zehn Sekunden Ladezeiten gegen fünf Sekunden Ladezeiten (denkt daran, dass das Laden oft mehr ist als nur das Herumschieben von Daten. Daher ist dies in keiner Weise genau)“, so Mahler.

Zum Thema: PS5: I/O-Speed auf einem ganz anderen Level

Und weiter: „Ich bin mir nicht sicher, ob es mir so viel ausmachen würde, jedes Mal, wenn ich lade, fünf Sekunden einzusparen, wenn ich dafür Framerate oder Auflösung aufgebe. Und ich schätze, das ist die Wette, die von Microsoft hier eingegangen wurde – mehr Leistung statt schnellerer Datenübertragung.“

Vorzüge der PS5-SSD vor allem für Exklusiv-Titel

„Es ist klar, dass die Entwickler von Sonys First-Parties ihre Spiele um die verrückte SSD herum entwerfen und dafür sorgen werden, dass alles immer glatt und schmackhaft ist. Man wird keine Ladebildschirme sehen und das ist großartig. Aber davon auszugehen, dass Third-Parties ihre Spiele komplett ändern, die Level anpassen und andere Dinge tun werden, nur um das Beste aus der PS5-Architektur herauszuholen, ist einfach verrückt“, wird mit einem Blick auf die PS5-SSD ausgeführt.

Zum Thema: Xbox Series X: Ein ausgewogenes System – Ebb Software über die Hardware

„Das ist etwas, das nicht passieren wird. Also noch einmal: In meinen Augen wird es der Normalfall sein, dass Xbox Series X-Spiele regelmäßiger m it 4K gerendert werden und/oder mit besseren Framerates dargestellt werden. Auf der PS5 hingegen werden die Spieler schneller geladen. Die Spieler werden entscheiden müssen, was ihnen wichtiger ist“, heißt es abschließend.

Die Xbox Series X und die PS5 erscheinen im diesjährigen Weihnachtsgeschäft.

