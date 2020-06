God of War: Nachfolger bereits in Arbeit? Mögliche Ankündigung auf PS5-Event

Jeet Shroff, der Gameplay Director von "God of War", gab über Twitter bekannt, dass uns auf dem bevorstehenden PS5-Event gezeigt wird, was die Zukunft für uns bereithält. Das heizt die Spekulationen um einen Nachfolger von "God of War" mächtig an.

Wird uns auf dem kommenden PS5-Event der Nachfolger von "God of War" vorgestellt?

„God of War“, das Spiel des Jahres 2018, könnte in absehbarer Zeit einen Nachfolger bekommen. Ein Twitter-Beitrag von einem der Entwickler des Spiels deutet genau darauf hin. Dort schreibt er: „Seid dabei, wenn wir ins Detail gehen, was die Zukunft für euch bereithält!“

Es wäre durchaus möglich, dass uns auf dem morgigen PS5-Event ein Trailer zu „God of War 2“ erwartet. Bereits im Januar veröffentlichte Kim Newman, Narrative-Animateur von Sony, ein Bild von sich in einem Motion-Capture Anzug. Dazu schrieb sie Folgendes: „Fühlt sich gut an zurück im Anzug zu sein.“ Auch dieser Beitrag könnte ein Indiz für eine mögliche Fortsetzung sein.

Wir halten eine baldige Fortsetzung für sehr wahrscheinlich, da „God of War“ zahlreiche Auszeichnungen in den Kategorien Game Design, Story, Charaktere, Sound und Musik gewinnen konnte. Außerdem erhielt das Spiel überall hervorragende Bewertungen.

An diese Erfolgsgeschichte möchte Sony mit Sicherheit anknüpfen und die Geschichte rund um Kratos auf der PlayStation 5 fortsetzen.

In den sozialen Medien brechen zahlreiche Fans bereits in Jubel aus. Allerdings kann man in den Beitrag von Jeet Shroff vieles hineininterpretieren. Vielleicht geht es auch um ein komplett neues Spiel, an dem das Santa Monica Studio (Entwicklerstudio von „God of War“) gerade arbeitet.

Es könnte auch sein, dass Shroff einfach nur seine Vorfreude auf das bevorstehende Event teilen wollte.

Ob auf dem Enthüllungs-Event der PlayStation 5 tatsächlich der „God of War“-Nachfolger angekündigt wird, erfahren wir morgen um 22 Uhr. Die Veranstaltung soll eine Stunde dauern und es werden zahlreiche Spiele für die nächste Konsolengeneration präsentiert. Ist „God of War 2“ eines davon?

