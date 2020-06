Demon’s Souls: Remake offiziell mit einem ersten Trailer angekündigt

Nach den Gerüchten der vergangenen Monate wurde das Remake zu "Demon's Souls" am Abend auch offiziell für die PS5 angekündigt. Passend dazu steht auch ein erster Trailer bereit.

"Demon's Souls": Das Remake erscheint exklusiv für die PS5.

In den vergangenen Monaten wurden die Remaster-Experten von Bluepoint Games immer wieder mit einem möglichen Remake zum Action-Rollenspiel-Klassiker „Demon’s Souls“ in Verbindung gebracht.

Am Abend ließ Sony Interactive Entertainment die sprichwörtliche Katze endlich aus dem Sack und gab bekannt, dass sich die Neuauflage des düsteren und bockschweren Abenteuers in der Tat für die PlayStation 5 in Entwicklung befindet. Wie der erste Trailer verdeutlicht, dürfen sich „Demon’s Souls“-Veteranen auf ein Wiedersehen mit den bekannten Bossen des Originals freuen.

Technisch komplett überarbeitet

Wie es heißt, wurde „Demon’s Souls“ für sein Comeback auf der PlayStation 5 komplett überarbeitet. Nähere Details zur technischen Umsetzung des Remakes wurden bisher zwar nicht genannt, als wahrscheinlich gilt allerdings, dass wir uns unter anderem auf eine Darstellung in 4K und 60FPS einstimmen dürfen.

Unklar ist zudem noch, ob „Demon’s Souls“ im Zuge des Remakes spielerische Verbesserungen oder neue gar komplett neue Features spendiert bekommt. Bis uns die entsprechenden Details erreichen, könnt ihr euch die Wartezeit bis dahin mit dem ersten Trailer versüßen, der anlässlich der heutigen Ankündigung veröffentlicht wurde.

