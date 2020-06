PS5: Design und Digital Edition enthüllt

Sony hat die Katze aus dem Sack gelassen und nach monatelanger Wartezeit das Design der PS5 enthüllt. Sie unterscheidet sich deutlich von dem, was Microsoft mit der Xbox Series X konstruiert hat und erinnert mehr an eine klassische Konsole. Wie schon der Controller erstrahlt die Konsole in den Farben Weiß und Schwarz.

Darüber hinaus machte das Unternehmen ein rein digitales Modell ohne Laufwerk offiziell. Preise wurden nicht genannt.

