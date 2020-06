Bloober Team: Entwickler befindet sich in Übernahmegesprächen

Bloober Team machte sich unter anderem mit "Observer" einen Namen.

Bloober Team befindet sich in Gesprächen, die eine Übernahme nach sich ziehen könnten. Das geht aus Börsendokumenten hervor, in denen von Übernahmegesprächen mit mehreren Beteiligten die Rede ist. Die Gesprächspartner wurden nicht beim Namen genannt. Doch soll es sich um drei Unternehmen aus den USA, zwei aus Polen und eines aus Großbritannien handeln.

Verkauf oder Erweiterung?

Unklar ist jedoch, ob es sich bei den Gesprächen um eine Übernahme eines anderen Unternehmens oder einen Verkauf von Bloober Team handelt. Da das Studio recht klein ist, klingt die zweite Möglichkeit wahrscheinlicher.

Viele Spieler dürften direkt Microsoft im Kopf haben. In den vergangenen zwei Jahren konnten die Redmonder das Portfolio an First-Party-Studios kontinuierlich ausbauen. Neben der Gründung von The Initiative und einem neuen „Age of Empires“-Studio wurden unter anderem Ninja Theory („Hellblade“), Playground („Forza Horizon“), Obsidian („Fallout: New Vegas“), InXile („Wasteland 3“) und Double Fine („Psychonauts 2“) in das Unternehmen integriert.

Trotz der überschaubaren Größe ist Bloober Team ein etablierter Entwickler von Horrorspielen, der 2017 den vielbeachteten Titel „Observer“ sowie das letztjährige „Blair Witch“-Spiel auf den Markt brachte.

Der nächste Titel des Entwicklers trägt den Namen „The Medium“ und wird als das bisher ehrgeizigste Spiel des Unternehmens beschrieben. Das neue Projekt, das gegen Ende des Jahres für die Xbox Series X und den PC erscheinen soll, versetzt die Spieler in die Rolle von Marianne. Sie ist ein Medium, das in der realen und der Geisterwelt lebt.

Laut der Angabe von Bloober Team wurde „The Medium“ von Konamis „Silent Hill“-Serie inspiriert. Das führte sogar dazu, dass Akira Yamaoka, einer der Komponisten der Horrorreihe, unter Vertrag genommen wurde.

