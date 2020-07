Crysis Remastered: Auf der PS4 Pro mit Grafik- und Performance-Modi

"Crysis Remastered" kann in wenigen Wochen auf der PS4 Pro gespielt werden. Und Nutzer dieser Plattform haben die Qual der Wahl: Sie können eine höhere Auflösung oder eine höhere Framerate priorisieren. Das lässt sich der neusten Ausgabe des OPM entnehmen.

Einen neuen Termin gibt es für "Crysis Remastered" bislang nicht.

„Crysis Remastered“ sollte gestern mit einem Trailer ein Stückchen weiter enthüllt werden. Doch daraus wurde nicht. Sowohl der Clip als auch die angedachte Veröffentlichung wurden um mehrere Wochen verschoben.

Das hinderte Anton Krupkin, CTO des Co-Entwicklers Saber Interactive, aber nicht daran, ein wenig über die Spezifikationen und Features der Neuauflage zu plaudern. Laut seiner Aussage wird „Crysis Remastered“ auf der PS4 Pro besser laufen als auf dem Basismodell der PS4. Zum Einsatz dabei zwei verschiedene Grafikmodi.

Mehr Auflösung oder Performance

Zunächst einmal kann auf der PS4 Pro ein Auflösungsmodus aktiviert werden, bei dem die dynamische Auflösung zwischen mindestens 1440p und 4K angesiedelt ist. Die Framerate wird dabei auf 30 FPS reduziert.

Möchtet ihr hingegen 60 FPS in Richtung TV oder Monitor schicken, dann wählt den Performance-Modus. Die Auflösung wird auf 1080p reduziert. Zwar wurden die 60 FPS nicht direkt erwähnt, aber ihr könnt im Grunde davon ausgehen.

Besitzt ihr das Standardmodell der PS4, bleibt euch keine Wahl: „Crysis Remastered“ wird auf dieser Plattform mit 30 Bildern pro Sekunde laufen. Auch wenn die Auflösung noch nicht bekannt gegeben wurde, dürften es am Ende 1080p werden.

Zum Thema

„Das Hauptziel war es, das Originalspiel auf die neuere Hardware-Generation zu bringen und die Optik des Spiels zu verbessern“, so Krupkin in einem Gespräch mit den Redakteuren des OPM. „Infolgedessen konzentrierte sich das Team weniger auf Änderungen am Gameplay und der Balance, sondern mehr auf die Umsetzung visueller Verbesserungen.“

„Crysis Remastered“ sollte am 23. Juli 2020 für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch auf den Markt kommen. Aufgrund der anfangs erwähnten Verschiebung müsst ihr euch einige Wochen länger gedulden. Unsere bisherigen Meldungen zu „Crysis Remastered“ findet ihr in der verlinkten Themen-Übersicht.

