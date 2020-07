Crysis Remastered: Release und Gameplay-Trailer-Premiere verschoben

Auf "Crysis Remastered" müsst ihr etwas länger warten.

Jüngsten Plänen zufolge sollte zu „Crysis Remastered“ heute ein Trailer veröffentlicht werden, der ein paar Einblicke in die aufgehübschte Version des Shooter-Klassikers gewährt. Doch daraus wird nichts. Sowohl die Trailer-Premiere als auch der Launch der Remastered-Version von „Crysis“ wurden „um ein paar Wochen“ verschoben.

Verbesserungen geplant

Vorherigen Angaben zufolge sollte der Shooter am 23. Juli 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC erscheinen. In einem Statement zur Verschiebung schreiben die Macher, dass die Fans mit „Crysis Remastered“ das bestmögliche Spiel bekommen sollen. Und um dieses Ziel erreichen zu können, wird zusätzliche Entwicklungszeit benötigt.

„Eure Leidenschaft für die Crysis-Franchise verdient ein unbestreitbar hochwertiges Spiel. Und wir haben uns verpflichtet, genau das zu liefern“, so Crytek. „Um sicherzustellen, dass wir dieser Verpflichtung nachkommen, werden wir den Launch-Termin (auf allen Plattformen) und die Trailer-Premiere um einige Wochen verschieben müssen.“

Crytek hört zu

Auch der vorangegangene Leak wurde angesprochen. Und es scheint, dass die Reaktionen einen gewissen Anteil an der Verschiebung haben: „Vielleicht wisst ihr von dem gestrigen Leak. Wir möchten, dass ihr wisst: Wir haben alle Reaktionen gesehen – die guten und die schlechten – und wir hören zu! Wir arbeiten noch an einer Reihe von Dingen im Spiel“, so Crytek.

Letztendlich soll die zusätzliche Entwicklungszeit den Entwicklern dabei helfen, „Crysis Remastered“ auf PC und Konsolen zu dem bahnbrechenden Standard zu verhelfen, den ihr laut Entwickler von Crytek gewohnt seid. „Wir hoffen, dass ihr versteht, was wir vorhaben – bleibt dran, während wir uns die Zeit nehmen, ein paar weitere Verbesserungen vorzunehmen“, so die Macher abschließend.

We would like to share an important update with you all! pic.twitter.com/ylu0OisDf3 — Crysis (@Crysis) July 1, 2020

