F1 2020: Neuer Trailer stellt die Inhalte des Rennspiels vor

Heute bedachte uns Codemasters mit einem frischen Trailer zu "F1 2020". In diesem wird auf die Features des kommenden Rennspiels eingegangen.

In wenigen Tagen geht die Rennspielserie aus dem Hause Codemasters mit „F1 2020“ auf den Konsolen und dem PC in die nächste Runde.

Zur Einstimmung auf den nahenden Release stellte der Publisher heute einen frischen Trailer bereit. In diesem wird etwas näher auf die Features, die „F1 2020“ zu bieten hat, eingegangen. Freuen dürft ihr euch in diesem Jahr unter anderem auf den obligatorischen Karriere-Modus, in dem ihr nach der virtuellen Weltmeisterschaft der Formel 1 greift. Auch eine Online-Mehrspieler-Komponente darf natürlich nicht fehlen.

Käufer der Schumacher-Deluxe-Edition legen früher los

„Der Trailer beleuchet auch die Bandbreite der angebotenen Wahlmöglichkeiten für Spieler. Von der Integration der F2 bis hin zu kürzeren Saisons ermöglichen die Anpassungsoptionen von F1 2020 den Spielern mehr Kontrolle über ihre Renn-Karriere. Monaco und Baku gestalten sich schwieriger als gedacht? Kein Problem mit den verkürzten Saisons, die die Option bieten, nur 10 oder 16 Rennen zu fahren“, heißt es zum besagten Trailer.

Zum Thema: F1 2020: My Team vorgestellt – Details, Gameplay und Trailer zum Fahrer-Management-Modus

„F1 2020“ wird in zwei Versionen veröffentlicht. Die Standard-Ausgabe des Rennspiels wird am 10. Juli 2020 für die Xbox One, den PC sowie die PlayStation 4 veröffentlicht. Welche Inhalte im Rahmen der Sonder-Edition von „F1 2020“ geboten werden, verraten wir euch hier.

