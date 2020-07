Far Cry 6: „Breaking Bad“-Star Giancarlo Esposito spricht über seine Rolle als Diktator

Der kommende First-Person-Shooter "Far Cry 6" zeigt "Breaking Bad"-Star Giancarlo Esposito in der Rolle des Diktatoren Antón Castillo. Nun sprach der Schauspieler über seine Rolle in dem neuesten Ubisoft-Abenteuer.

Antón und Diego Castillo stehen im Mittelpunkt der Handlung.

Am gestrigen Abend kündigten Ubisoft und Ubisoft Monteal offiziell „Far Cry 6“ an. In dem neuesten Shooter werden die Spieler in das fiktionale Land Yara reisen, in dem der Diktator Antón Castillo seinen Staat zum Ruhm bringen und seinen Sohn zu seinem Nachfolger ausbilden möchte. Für die Rolle des Diktators hatte sich Ubisoft Giancarlo Esposito ausgesucht, der den meisten Spielern als Gus Fring aus den Fernsehserien „Breaking Bad“ und „Better Call Saul“ bekannt sein dürfte.

Manipulativ und höchst gefährlich

In einigen Interviews sprach Esposito über seine Rolle als Antón Castillo. Demnach soll der Diktator ein sehr kluger und vor allem manipulativer Mann sein, dem man nicht vertrauen sollte. Er ist als ein fabelhafter Lügner bekannt, der bekommt, was er möchte. Des Weiteren versucht er ein besserer Diktator als sein Vater zu werden, wobei er auch seinen Sohn Diego Castillo, gespielt von Anthony Gonzalez („Coco“), zu einen Mann formen möchte, der Yara eines Tages übernehmen kann.

Des Weiteren bestätigte Esposito, dass der Diktator einst ein Kindersoldat war, der mit einem Silberlöffel im Mund geboren wurde. Allerdings wurde erst zum Herrscher, nachdem sein Vater von Revolutionären gestürzt wurde. Außerdem hat man sich auch an Fidel Castro, dem früheren kubanischen Staatsoberhaupt, orientiert, da auch Castillo nicht mit den USA zusammenarbeiten möchte.

Mehr zum Thema: Far Cry 6 – Termin, Trailer, Editions und Upgrade-Programm angekündigt

Esposito spricht auch über seine Arbeit im Motion-Capture-Studio, wobei dies seine erste digitale Performance war. Die Arbeit hat ihm Spaß bereitet, weshalb er dies gerne noch einmal machen würde. „Nur die eigene Physis und das Gesicht sowie die Emotionen zu nutzen, hat mich ein wenig an ein Theaterstück erinnert“, sagte Esposito. „Ich komme aus dem Theater, also war es für mich ein Weg diese neue Welt zu erkunden und auch zu meinen Wurzeln zurückzukehren.“

Weitere interessante Aussagen kann man den unten eingebundenen Videos entnehmen. Das vollständige Spiel kann man ab dem 18. Februar 2021 erleben, wenn „Far Cry 6“ für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X, die Xbox One, den PC und Google Stadia erscheint.

Quelle: GameSpot #1, #2

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Far Cry 6