DiRT 5: Neuer Feature-Trailer und weitere Modi enthüllt

Ab Oktober könnt ihr die Pisten unsicher machen,

Codemasters hat zu „DiRT 5“ einen neuen Trailer veröffentlicht, in dem die Features des Rennspiels in den Fokus rücken. Der Trailer entführt euch an verschiedene Orte rund um den Globus. Die Rennen starten mit Christ the Redeemer in Brasilien. Die Fahrzeuge rasen dabei durch Matsch und üppige Vegetation, bevor sie ihren Weg in die sengenden Hitze der Wüste von Arizona finden.

Weitere Modi vorgestellt

Zudem wurde eine Liste mit weiteren Spiel-Modi in den Umlauf gebracht, mit denen ihr euch in „DiRT 5“ die Zeit vertreiben könnt. Dazu zählen:

Landrush – Rennen in einem rauem Terrain mit Sprüngen und technisch anspruchsvollen Sektionen. Die Wetter- und Streckenverhältnisse ändern sich während der Events.

Rally Raid – Punkt-zu-Punkt-Rennen auf Strecken mit unterschiedlichen Teilabschnitten.

Ice Breaker – Die Rennen finden auf Eis statt.

Stampede – Das Design der Strecken ist geprägt von der sandigen und lehmigen Umgebung.

Path Finder – Versprochen wird ein extremes Off-Road-Gelände mit enormen Sprüngen und steinigen Pfaden.

Sprint – Hier seid ihr mit PS-Boliden auf einem ovalen Rundkurs unterwegs.

Ultra Cross – Klassisches Rallycross mit unterschiedlichen Umgebungen und unvorhersehbares Streckenführungen.

Gymkhana – Euch erwarten Stunt-Arenen, die gefüllt sind mit Fässern, Reifenstapeln und Kegeln.

Kostenloses Next-Gen-Upgrade: Außerdem wurde nochmals das Upgrade-Programm angesprochen. Solltet ihr „DiRT 5“ zunächst für die PS4 erwerben, könnt ihr später nach dem Launch der PS5 kostenlos auf die neue Version umrüsten. Ihr müsst also nicht bis zum Next-Gen-Launch warten, um euch in die Rennen zu wagen.

„DiRT 5“ unterstützt zudem das sogenannte Xbox Smart Delivery, mit dem das gleiche kostenlose Upgrade auch für Käufer der Xbox Series X zur Verfügung steht.

Zum Thema

Erscheinen wird „DiRT 5“ am 9. Oktober 2020 zunächst für PlayStation 4, Xbox One und PC. Zu einem späteren Zeitpunkt sind die beiden Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X an der Reihe.

