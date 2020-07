Elden Ring: Taucht From Softwares Action-Rollenspiel auf dem Xbox Games Showcase auf?

Auf neues Material zu "Elden Ring" wird sehnsüchtig gewartet.

Im Rahmen der Xbox-Pressekonferenz auf der E3 2019 hatte das japanische Entwicklerstudio From Software („Dark Souls“, „Bloodborne“, „Sekiro: Shadows Die Twice“) das neueste Action-Rollenspiel „Elden Ring“ angekündigt. Der dafür verwendete Teaser ist weiterhin das einzige Bildmaterial, das bisher zu dem neuesten Titel von Hidetaka Miyazaki veröffentlicht wurde.

Präsentation ist weiterhin unwahrscheinlich

Deshalb hoffen die Spieler, dass im Rahmen des Xbox Games Showcase ein neuer Trailer zu „Elden Ring“ veröffentlicht wird. Dazu hat sich auch der meist gut informierte VentureBeat-Redakteur Jeff Grubb zu Wort gemeldet.

Seiner Einschätzung nach ist es sehr unwahrscheinlich, dass From Software und der zuständige Publisher Bandai Namco Entertainment den Xbox Games Showcase nutzen werden, um „Elden Ring“ wieder ins Gedächtnis der Spieler zu bringen. Bereits vor einigen Wochen hatte auch Kinda Funnys Imran Khan betont, dass man in diesem Jahr keine Neuigkeiten zu „Elden Ring“ erwarten sollte.

Demnach scheint das Action-Rollenspiel frühestens im nächsten Kalenderjahr das Licht der Welt zu erblicken. Sollten in der Zwischenzeit neue Informationen zu „Elden Ring“ enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Der Xbox Games Showcase findet am morgigen Donnerstag, den 23. Juli 2020 um 18 Uhr stattfinden wird. Ab 17 Uhr wird auch eine Pre-Show zu sehen sein.

Mehr zum Thema: Elden Ring – Insider stellt eine spannende und vielseitige Lore in Aussicht

„Elden Ring“ entsteht in Zusammenarbeit mit dem Schriftsteller George R.R. Martin, der vor allem für seine Fantasy-Romanreihe „Das Lied von Eis und Feuer“ bekannt ist. Martin soll die Hintergrundgeschichte der Spielwelt erschaffen haben, die die Spieler in „Elden Ring“ erkunden werden. Des Weiteren wagt sich From Software erstmals an ein vollständiges Open-World-Abenteuer, in dem man von Dorf zu Dorf reitet und eine Vielzahl an Monstern niederstreckt.

Weitere Informationen zu den geplanten Gameplay-Funktionen hatten wir bereits im letzten Jahr zusammengefasst. Somit sollte man noch einmal in unserer Themenübersicht vorbeischauen, wenn man weitere Details wissen möchte.

Quelle: GamingBolt

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Elden Ring