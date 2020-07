Hangar 13: Neue Marke in Arbeit – Mafia könnte fortgesetzt werden

In einem aktuellen Interview sprachen die Entwickler von Hangar 13 über ihre Zukunftspläne. Wie es heißt, arbeitet das Studio derzeit an einer komplett neuen Marke. Darüber hinaus könnten sich die Verantwortlichen auf kurz oder lang eine Rückkehr zur "Mafia"-Franchise vorstellen.

Aktuell arbeiten die Entwickler von Hangar 13 nicht nur an der „Mafia: Definitive Edition“, die Ende August für den PC und die Konsolen erscheint.

Darüber hinaus befindet sich beim US-Studio eine komplett neue Marke in Arbeit. Wie es in einem aktuellen Interview heißt, begann die Entwicklung der neuen Marke nach dem erfolgreichen Abschluss der Arbeiten an „Mafia 3“. Während der Arbeiten an der bisher nicht näher konkretisierten IP begann Hangar 13 darüber nachzudenken, wie es mit der „Mafia“-Franchise weitergehen könnte.

Hangar 13 würde Mafia gerne fortsetzen

Da das Studio noch nicht bereit war, sich einem komplett neuen „Mafia“-Projekt zu widmen, entschloss man sich dazu, das erste „Mafia“ einem Remake zu unterziehen. Auf die Frage angesprochen, ob dies ein guter Weg sei, um die Serie abzuschließen, entgegnete Game-Director Haden Blackman, dass dies in der Tat der Fall ist. Allerdings bedeutet die Entscheidung nicht, dass Hangar 13 mit „Mafia“ abgeschlossen hat.

Ganz im Gegenteil: Irgendwann würde das Studio gerne zu „Mafia“ zurückkehren. „Ich meine, ich würde nicht sagen, dass es ein Ziel in dem Sinne ist, dass wir nicht mehr zum Franchise zurückkehren werden. Viel wird wirklich davon abhängen, wie erfolgreich die Definitive Edition sein wird und wie der Zuspruch ausfallen wird“, so Blackman weiter.

Abseits der neuen Marke befinden sich bei Hangar 13 noch weitere Projekte in Arbeit. Konkrete Details zu diesen ließen sich die Entwickler bisher allerdings nicht entlocken.

