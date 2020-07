Hitman 3: Die PS5 ist laut Entwicklern die perfekte Heimat für die Reihe

In "Hitman 3" wird Agent 47 einige weitere Aufträge erhalten.

Das dänische Entwicklerstudio IO Interactive hatte vor wenigen Wochen die PS5-Enthüllung genutzt, um mit „Hitman 3“ auch den Abschluss der aktuellen Trilogie rund um den Auftragsmörder Agent 47 anzukündigen. Nun haben sich die Entwickler auch zu der neuesten Sony-Konsole geäußert und sie als die „perfekte Heimat“ für die Reihe bezeichnet.

Blitzschnelle Ladezeiten helfen beim Experimentieren

Im Official PlayStation Magazine sagte der Creative Director Mattias Engstrom: „Hitman ist ein Spiel rund um das Experimentieren. Wir laden die Spieler in einen Sandkasten ein und wir lassen sie in der Art experimentieren, in der sie es möchten. Aus diesem Grund sehen wir die Speichern/Laden-Funktion als ein wichtiges Feature an. Die blitzschnellen Ladezeiten, die wir auf der PS5 sehen, macht es zur perfekten Heimat für die Hitman-Trilogie und ermutigt mehr als jemals zuvor zum Experimentieren.“

Des Weiteren sollen die Möglichkeiten der PlayStation 5 einen weiteren großen Sprung in technologischer Hinsicht für IO Interactive ermöglicht haben. Schließlich wird die neue Konsole mit einer innovativen Festplatte daherkommen, die die Ladezeiten der Spiele auf ein Minimum reduzieren soll. Dadurch wird man auch in „Hitman 3“ so schnell wie möglich Speicherstände laden können, um sich an einen weiteren Versuch zu wagen.

In den vergangenen Monaten hatten bereits mehrere Entwicklerstudios betont, dass die Festplatte der PS5 neue Möglichkeiten für die Entwicklung ihrer Spiele schafft. Man könnte auch spielerische Ideen umsetzen, die bisher nie möglich gewesen wären. Dies kann man unter anderem in Insomniac Games‘ „Ratchet & Clank: Rift Apart“ beobachten, in dem in kürzester Zeit ganze Welten geladen werden.

„Hitman 3“ wird wiederum im Januar 2021 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X, die Xbox One und den PC erscheinen.

