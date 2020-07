PS5: Sonys neue Konsole mit austauschbaren Seitenplatten?

Die PS5 erscheint im Weihnachtsgeschäft 2020.

Im Rahmen eines groß angelegten Online-Events stellte Sony Interactive Entertainment im vergangenen Monat nicht nur ausgewählte Titel vor, die sich aktuell für die PlayStation 5 in Entwicklung befinden.

Darüber hinaus ermöglichte uns das japanische Unternehmen einen ersten Blick auf das Design der PlayStation 5. Wie sich der offiziellen Enthüllung entnehmen ließ, wird die Konsole in einer weißen Aufmachung veröffentlicht. Aktuellen Gerüchten zufolge könnte uns aber unter Umständen die Möglichkeit geboten werden, die PS5-Konsole bis zu einem gewissen Grad optisch zu individualisieren.

PS5 mit austauschbaren Seitenplatten?

So geistert aktuell ein Schnappschuss durch die Gerüchteküche, der vermuten lässt, dass die PlayStation 5 über Seitenplatten verfügt, die nicht fest verschraubt werden. Stattdessen deutet das Bild an, dass die Seitenplatten lediglich aufgesteckt werden. Sollten wir es hier nicht mit einem simplen Fake zu tun haben, wäre durchaus denkbar, dass es möglich sein könnte, die Seitenplatten manuell auszutauschen.

Zum Thema: PS5: Höhere Verkaufszahlen als bei der PS4 erwartet?

Ein ähnliches Konzept verfolgte Microsoft bereits bei der Xbox 360. Hier war es möglich, separate Faceplates zu erwerben und die eigene Xbox 360 damit optisch anzupassen. Da eine offizielle Bestätigung seitens Sony Interactive Entertainment noch aussteht, sollten die Gerüchte um die austauschbaren Seitenplatten vorerst natürlich mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

Die PS5 wird im diesjährigen Weihnachtsgeschäft den Weg in den internationalen Handel finden und in zwei Versionen veröffentlicht. Neben einer klassischen Ausgabe der Konsole wird zudem eine Digital-only-Version ohne ein optisches Laufwerk angeboten, die sich an diejenigen unter euch richtet, die ihre Spiele ohnehin nur noch in Form von Downloads beziehen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5