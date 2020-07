Haven: DualSense-Features sollen genutzt werden – 120FPS auf der PS5 angepeilt

Wie kürzlich bestätigt wurde, erscheint das Rollenspiel "Haven" auch für die PS5. Auf der PlayStation der neuen Generation möchten die Entwickler von The Game Bakers die Features des DualSense-Controllers nutzen. Zudem wird eine Darstellung in 120 Bildern die Sekunde angepeilt.

"Haven" erscheint für die PS5.

Wie die Entwickler von The Game Bakers kürzlich bestätigten, befindet sich das Rollenspiel „Haven“ auch für die PS5 in Arbeit.

In einem aktuellen Interview ging das Studio noch einmal auf die Umsetzung für die PlayStation der nächsten Generation ein und wies darauf hin, dass reger Gebrauch von den Möglichkeiten der PS5 gemacht werden soll. Unter anderem möchten die kreativen Köpfe von The Game Bakers den DualSense-Controller nutzen und im Optimalfall eine Darstellung in 120 Bildern die Sekunde ermöglichen.

PS5-Version technisch auf dem Niveau der PC-Fassung

„Wir befinden uns bei der Arbeit mit der PS5 in einem sehr frühen Stadium. Daher ist es für mich noch etwas zu früh, das zu sagen. Wir werden natürlich versuchen, die neue Hardware und die neuen Funktionen der PS5 bestmöglich auszunutzen. Am aufregendsten finde ich es, die neuen haptischen Gamepad-Features und eine Framerate von 120 FPS zu nutzen“, so Creative-Director Emeric Thoa.

Zum Thema: Haven: Das Opening-Movie soll die Magie des Adventure-RPGs widerspiegeln

Mit einem Blick auf den Vergleich mit der PC-Fassung wurde ergänzt: „Aktuell habe ich noch keine Ahnung. Haven ist nicht gerade ein Tech-Benchmark-Spiel. Der Unterschied wird also wohl gering ausfallen. Es wird auf allen Plattformen eine bewegende und einzigartige Geschichte sein!“

Neben der PS5 und dem PC werden die PS4, die Xbox One und Nintendos Switch mit „Haven“ versorgt. Eine Portierung auf die Xbox Series X wurde bisher nicht bestätigt.

Quelle: Wccftech

