Socom: Kehrt die Reihe auf der PS5 zurück?

Feiert die "Socom"-Reihe auf der PS5 ein Comeback?

Zum Abschluss des großen PS5-Online-Events im Juni wies Sony Interactive Entertainment darauf hin, dass noch die eine oder andere Überraschung auf ihre Enthüllung wartet.

Aktuellen Gerüchten zufolge könnte wir es hier unter anderem mit einem Comeback der beliebten Multiplayer-Shooter-Serie „Socom“ zu tun haben. Ihren Anfang nahmen die Spekulationen um das neue „Socom“ im November 2019, als der Insider Tidux darauf hinwies, dass sich in der Tat ein neuer Ableger der Reihe in Arbeit befindet. Laut Tidux soll der Shooter bei einem zweiten Team der „Killzone“- und „Horizon“-Macher von Guerrilla Games entstehen.

Socom als Launch-Titel für die PlayStation 5?

Da Tidux mit seinen Aussagen in der Vergangenheit des Öfteren daneben lag, verliefen die damaligen Gerüchte relativ schnell im Sand. Für neue Spekulationen sorgt in diesen Tagen allerdings ein Insider, der bereits das morgige „State of Play“-Event korrekt vorhersagte und darauf hinwies, dass wir nicht mit großen Neuigkeiten zur PlayStation 5 rechnen sollten.

Laut dem Leaker befindet sich der Multiplayer-Taktik-Shooter schon seit einer ganzen Weile in Entwicklung und könnte möglicherweise zu den Launch-Titeln der PS5 gehören. Bei welchem Entwicklerteam das neue „Socom“ entsteht, wurde nicht verraten. Da die in der Vergangenheit verantwortlichen Studios Slant Six Games und Zipper Interactive in den Jahren 2010 beziehungsweise 2012 geschlossen wurden, könnte durchaus denkbar sein, dass in der Tat ein zweites Team von Guerrilla Games an dem Projekt arbeitet.

Das niederländische Studio selbst und Sony Interactive Entertainment wollten die Gerüchte um das neue „Socom“ für die PlayStation 5 bisher nicht kommentieren oder gar bestätigen. Sollten sich diesbezüglich konkrete Details ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

