Assassin’s Creed Valhalla: Cinematic-Trailer stellt den Titelsong vor

Ab November könnt ihr in "Assassin’s Creed Valhalla" eintauchen.

Ubisoft hat kurz vor dem Wochenende einen neuen Cinematic-Trailer zu „Assassin’s Creed Valhalla“ veröffentlicht. Vorgestellt wird darin der Titelsong des kommenden Action-Adventures.

EP mit sieben Songs

Erschaffen wurde das Musikstück von Sarah Schachner, Jesper Kyd und Einar Selvik. Es dient zugleich als Eröffnungstitel der EP „The Ravens Saga“ , die heute ebenfalls von Ubisoft beworben wird.

Die EP umfasst sieben Songs mit Originalkompositionen von Jesper Kyd, Sarah Schachner und zwei Originalsongs von Einar Selvik. Es ist das zweite Album des Soundtracks von „Assassin’s Creed Valhalla“.

Die EP kann ab sofort auf Spotify angehört und auf iTunes erworben werden. Hier die komplette Songliste:

Assassin’s Creed Valhalla Main Theme (feat. Einar Selvik) – Sarah Schachner, Jesper Kyd

Son of Fjord – Jesper Jyd

Asgard – Hall of the Aesir (feat. Einar Selvik) – Sarah Schachner

Hausbrjótr – Skullcrusher – Einar Selvik

Odin’s Pluder – Sarah Schachner

The Well of Wyrd – Jesper Kyd

Vígahugr – Lust for Battle (Skaldic Version) – Einar Selvik

„Wir wollten den Hörer mit der Atmosphäre des Titels unmittelbar in eine andere Zeit und an einen anderen Ort entführen. Ein Ort voller Geheimnisse und Ungewissheit. Es spielen nordische Instrumente, jedoch auf eine eher moderne Art und Weise. Der Titel repräsentiert Eivors Abenteuer, sowie die Hoffnung der Wikinger auf ein besseres Leben, während sie sich weiter in die südlichen Regionen der Angelsachsen begeben“, so Sarah Schachner zur Komposition des Titelsongs.

Zum Thema

„Assassin’s Creed Valhalla“ wird am 17. November 2020 weltweit für Xbox One, PlayStation 4, Stadia und PC auf den Markt kommen. Zudem erfolgt ein Launch für Xbox Series X und PlayStation 5, sobald die Konsolen verfügbar sind. Nachfolgend könnt ihr euch den Cinematic-Trailer anschauen und anhören:

