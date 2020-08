Bugsnax: Frischer Gameplay-Trailer zum abgedrehten First-Person-Adventure enthüllt

Vor wenigen Wochen hatten die zuständigen Entwickler von Young Horses, die vor allem für das bizarre Abenteuer „Octodad: Dadliest Catch“ bekannt sind, ein neues Spiel namens „Bugsnax“ enthüllt. Dieses First-Person-Abenteuer soll Weihnachten 2020 für die PlayStation 5, die PlayStation 4 und den PC (via Epic Games Store) veröffentlicht werden.

Im Rahmen der gestrigen State of Play-Konferenz haben die Entwickler auch einen neuen Gameplay-Trailer zu „Bugsnax“ bereitgestellt, der einen weiteren Einblick in die Möglichkeiten gewährt, die die Spieler in der Rolle eines Journalisten haben werden. Sie bekommen einen mysteriösen Film der in Ungnade gefallenen Entdeckerin Elizabert Megafig zugespielt, die einen daraufhin auch nach Snatooth Island einlädt.

Auf der Insel wird man die neueste und zugleich größte Entdeckung der Forscherin begutachten können. Dabei handelt es sich um die sogenannten „Bugsnax“, die eine großartige Geschichte für einen Journalisten abgeben sollten. Man wird Elizabert und ihre komischen Sonderlinge interviewen. Die Sonderlinge und die Geheimnisse der Insel warten auf einen wissbegierigen Entdecker.



