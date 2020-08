Batman: Wird das nächste Spiel auch in Kürze enthüllt?

Im Laufe des gestrigen Tages hatten die Rocksteady Studios offiziell bestätigt, dass sie an „Suicide Squad“ arbeiten und sich nach vier „Batman: Arkham“-Spielen von dem Dunklen Ritter verabschiedet haben. Allerdings wurde bereits seit längerer Zeit spekuliert, dass Warner Bros. Montreal an einem weiteren Abenteuer des beliebten Superhelden arbeitet.

Enthüllung könnte noch diesen Monat erfolgen

Inzwischen hat Jason Schreier, der gut informierte Bloomberg-Journalist, einige weitere Details veröffentlicht und angedeutet, dass auch die Enthüllung des nächsten „Batman“-Spiels im Rahmen des DC FanDome erfolgen könnte. Das Event soll am 22. August 2020 stattfinden und unter anderem einen Teaser zu „Suicide Squad“ zu bieten haben.

Via Twitter wurde Schreier gefragt, ob Warner Bros. Montreal an dem „Court of Owls“-Spiel arbeitet, das seit einiger Zeit in der Gerüchteküche umherschwirrt. Dazu schrieb Schreier: „Ja, sie machten ein Damian Wayne-Batman-Spiel, aber dann wurde auch dieses eingestellt bzw. neu gestartet. WB Montreals neues Batman-Spiel sollte auch beim DC FanDome sein.“

Dementsprechend scheint Warner Bros. Interactive Entertainment in zwei Wochen auch den neuesten „Batman“-Teil im Gepäck zu haben. Für Warner Bros. Montreal wäre dies auch nicht der erste Abstecher mit dem Superhelden, da man bereits 2013 mit „Batman: Arkham Origins“ einen Ableger veröffentlichte. Somit kann man gespannt sein, wohin dieses Mal die Reise der Fledermaus führt und wie die Entwickler nach dem Abschluss der „Arkham“-Reihe neues Leben in die Videospiel-Umsetzung hauchen.

Sobald offizielle Informationen zu dem nächsten „Batman“-Spiel enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

