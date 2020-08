Destroy All Humans: Spielszenen und Pressezitate im offiziellen Accolades-Trailer

"Destroy All Humans" ist unter anderem für die PS4 erhältlich.

Vor knapp zwei Wochen veröffentlichten THQ Nordic und die Entwickler von Black Forest Games das Remake zum beliebten Action-Klassiker „Destroy All Humans“ für die Konsolen und den PC.

Um noch unentschlossene Spieler zu ködern und gleichzeitig Lust auf mehr zu machen, stellten die beiden Unternehmen heute den offiziellen Accolades-Trailer zum Remake von „Destroy All Humans“ bereit. Wie bei entsprechenden Trailern nun einmal üblich, bietet euch auch das heute veröffentlichte Video Spielszenen und ausgewählte Zitate der internationalen Fachpresse.

Verbreitet Schrecken unter den Menschen

In „Destroy All Humans“ übernehmt ihr die Kontrolle über den grimmigen Außerirdischen Crypto-137, der am Ende der 1950er Jahre auf der Erde landet und vor der Aufgabe steht, menschliche DNA und menschliche Gehirne zu sammeln. Im Zuge des Remakes wieder mit von der Partie sind natürlich der gewohnt schräge Humor und die ausgefallenen Waffen, mit denen Crypto-137 die ihm gestellte Aufgabe in Angriff nimmt.

„Der Kultklassiker kehrt zurück! Terrorisiere die Menschen auf der Erde der 1950er Jahre in der Rolle des bösen Ausserirdischen Crypto-137. Ernte ihre DNA und bringe die US-Regierung in dem originalgetreuen Remake des legendären Alien-Invasion-Action-Abenteuers zu Fall. Vernichte kümmerliche Menschen mit einer Auswahl an ausserirdischen Waffen und psychokinetischer Fähigkeiten. Vernichte ihre Städte mit deiner fliegenden Untertasse! Ein riesiger Schritt auf die Menschheit“, heißt es von offizieller Seite.

„Destroy All Humans“ ist für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 erhältlich.

