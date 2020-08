UK-Charts: Animal Crossing zieht an Ghost of Tsushima vorbei

Zum Start in die neue Woche erreichten uns die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien. Diesen lässt sich unter anderem entnehmen, dass mit "Animal Crossing: New Horizons" ein alter Bekannter an die Spitze zurückkehrte.

UK-Charts: Die aktuellen Software-Charts stehen bereit.

Zum Start in eine neue Woche dürfen die obligatorischen Software-Charts aus Großbritannien natürlich nicht fehlen und stehen ab sofort bereit.

Wie ein Blick auf die aktuellen Software-Charts von der Insel verdeutlicht, erfreuen sich die Switch und vor allem Spiele aus dem Hause Nintendo großer Beliebtheit. So gelang es dem japanischen Traditionsunternehmen in der vergangenen Woche, gleich fünf hauseigene Spiele in den britischen Top 10 zu platzieren. Den Platz an der Spitze sicherte sich das entspannende Abenteuer „Animal Crossing: New Horizons“.

„Ghost of Tsushima“, das neueste Projekt der „Sly Cooper“- und „inFamous“-Macher von Sucker Punch, findet sich auf dem zweiten Platz ein. Gefolgt von Titeln wie „Mario Kart 8 Deluxe“, Electronic Arts‘ erfolgreichem Kick „FIFA 20“ sowie dem Dauerbrenner „Minecraft“.

Anbei die kompletten Top 10 der britischen Software-Charts.

Die aktuellen Top 10 der UK-Software-Charts

1. Animal Crossing: New Horizons

2. Ghost of Tsushima

3. Mario Kart 8 Deluxe

4. FIFA 20

5. Minecraft

6. F1 2020

7. Paper Mario: The Origami King

8. Grand Theft Auto 5

9. Ring Fit Adventure

10. 51 Worldwide Games

