Call of Duty Warzone: Neue Season-Inhalte offenbar mit Nachtmodus

In "Call of Duty: Warzone" werden offenbar weitere Änderungen vorgenommen. Dataminer fanden im aktuellen "Season 5 Reloaded"-Update Hinweise auf bevorstehende Inhalte.

Leaks gehören im Fall von "Call of Duty" zum Tagesgeschäft.

Nachdem das neuste Update für „Call of Duty Modern Warfare“ erste Details zu „Call of Duty Black Ops Cold War“ offenbarte, folgten Hinweise auf das kommenden Update von „Warzone“. Veröffentlicht wurden sie auf dem Twitter-Kanal von „ModernWarzone“.

Von den Dataminern wurden im Quellcode des jüngsten „Season 5 Reloaded“-Updates Hinweise auf die Spielmodi Pandemic/Outbreak, Armored Cargo/Truck Wars, Plunder: Fire Sale und Zombie Royale entdeckt. Der zuletzt genannte Modus könnte eine Verbindung zu „Call of Duty: Black Ops Cold War“ aufbauen, das jüngsten Leaks zufolge mit einem Zombie-Modus bestückt ist. Die Ankündigung des Shooters erfolgt im Laufe der Woche.

Neuerungen im Multiplayer

Auch für den Mehrspieler-Modus von „Call of Duty: Modern Warfare“ sind offenbar neue Inhalte in der Pipeline, darunter „Shiptember to Shootmember: All Shoot House. All Shipment. For a whole MONTH“ und „Realism Ground War Reinforce“.

Details dazu liegen nicht vor. Doch lässt die Bezeichnung von „Shiptember to Shootmember: All Shoot House. All Shipment. For a whole MONTH“ darauf schließen, dass es sich hierbei um eine Playlist handelt, die den ganzen September hinweg mit den Modi Shipment und Shoot House zur Verfügung stehen wird.

„Realism Ground War Reinforce“ würde gut zu einer aktuellen Neuerung passen. Immerhin kam mit dem jüngsten Season-Update eine Reinforce-Variante für „Ground War“ ins Spiel.

Darüber hinaus scheint für „Warzone“ ein Nachtmodus geplant zu sein – und zwar für Solos, Duos, Trios und Quads. Unklar ist hier, wann mit einer Freischaltung zu rechnen ist. Anschauen könnt ihr ihn euch im unten eingebundenen Tweet.

Zum Thema

Nicht vergessen: Am morgigen Mittwoch wird ab 19:30 Uhr der neue Shooter „Call of Duty Black Ops Cold War“ enthüllt, sofern bis zu diesem Zeitpunkt nicht alles geleakt wurde. Unsere Meldung mit weiteren Einzelheiten öffnet sich nach einem Klick auf diesen Link.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Call of Duty Warzone