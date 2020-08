Fall Guys: Schwingt sich in Rekordzeit zum erfolgreichsten PlayStation Plus-Titel auf – Update

"Fall Guys: Ultimate Knockout" ist für den PC und die PS4 erhältlich.

Update: Inzwischen wurde zumindest für Steam eine neue Zahl genannt. Laut der Angabe des Publishers wurde der Titel dort mehr als sieben Millionen Mal abgesetzt.

Congrats to our friends @Mediatonic as @FallGuysGame crosses 7 million units on Steam and is the most downloaded PS Plus game of all time!

An amazing accomplishment from a wonderful group of folks. pic.twitter.com/UoWEqxiUi4

— Devolver Digital (@devolverdigital) August 26, 2020