Vigor: Der Survival-Shooter erscheint für die PS4 und die PS5 – Trailer & Details

"Vigor" erscheint für die PS4 und die PS5.

Bisher wurde der düstere Survival-Shooter „Vigor“ aus dem Hause Bohemia Interactive lediglich für den PC, die Xbox One und Nintendos Switch veröffentlicht.

Wie der Publisher im Zuge der diesjährigen Gamescom bekannt gab, kommen in den nächsten Monaten auch Besitzer einer PlayStation 4 oder der PlayStation 5 auf ihre Kosten. Laut der offiziellen Ankündigung wird „Vigor“ ab dem 25. November 2020 für die PlayStation 4 erhältlich sein. Die Umsetzung für die PlayStation 5 folgt zu einem späteren Zeitpunkt und bekam bisher keinen konkreten Releasetermin spendiert.

Gamescom-Trailer stellt den Shooter vor

Begleitet wurde die offizielle Ankündigung für die PlayStation-Plattformen von einem Trailer, der euch „Vigor“ etwas näher vorstellt. „Vigor“ versteht sich spielerisch als ein Online-Survival-Shooter mit einer Loot-Mechanik, in dem ihr euch eure Ausrüstung, Vorräte und natürlich Munition auf dem Schlachtfeld zusammensucht. Für eine entsprechend niedrige Einstiegshürde sorgt die Entscheidung der Entwickler, bei „Vigor“ auf das Free2Play-Modell zu setzen.

Zum Thema: Tormented Souls: Von Silent Hill und Resident Evil inspirierter Survival-Horror angekündigt

„1991. Der Atomkrieg ist vorbei. Mitteleuropa ist am Boden zerstört, Norwegen ist der letzte sichere Zufluchtsort. Du fängst als namenloser Aussenseiter an, aber wer wirst du werden? Keine Zeit für Unsicherheit. Verwandelt einen Unterschlupf in euer Zuhause. Kämpft, rennt oder versteckt euch. Es gilt, Risiken einzugehen und Belohnungen einzufordern. Überlebt diese gnadenlose Erfahrung“, heißt es in der offiziellen Beschreibung.

Anbei der frisch veröffentlichte Trailer zu „Vigor“.

