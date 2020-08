Tormented Souls: Von Silent Hill und Resident Evil inspirierter Survival-Horror angekündigt

"Tormented Souls" erscheint 2021.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher PQube kündigten die Entwickler von Abstract Digital die laufenden Arbeiten am Survival-Horror-Titel „Tormented Souls“ an.

Eigenen Angaben zufolge lassen sich die kreativen Köpfe hinter „Tormented Souls“ bei den Arbeiten an ihrem neuen Projekt bewusst von Genre-Klassikern wie „Alone in the Dark“, „Resident Evil“ oder „Silent Hill“ inspirieren. Genau wie im großen Vorbild aus dem Hause Capcom verschlägt euch „Tormented Souls“ in ein dunkles Herrenhaus, das ihr in der Rolle der Protagonistin Caroline erkundet. Genau wie die ersten „Resident Evil“- und „Silent Hill“-Abenteuer setzt „Tormented Souls“ dabei auf festgelegte Kameraperspektiven.

Entkommt dem Horror eines Herrenhauses

Ihr schlüpft in die Rolle der jungen Caroline Walker, die nackt und an medizinische Geräte angeschlossen in einer Badewanne erwacht. Während ihr das Herrenhaus, das kurzerhand in ein Krankenhaus verwandelt wurde, erkundet, kämpft ihr nicht nur um euer Überleben und versucht, mit den Ressourcen wie Munition oder Heilgegenständen hauszuhalten.

Darüber hinaus seht ihr euch mit einer alternativen Realität konfrontiert, die ihr über entsprechende Spiegel betretet. Indem ihr diese schimmernden Portale durchquert, könnt ihr das Gefüge der Realität auf überraschende Weise manipulieren und die Situation zu eurem Vorteil verändern. Hinzukommen natürlich die klassischen Rätsel, die Titel wie „Resident Evil“ oder „Silent Hill“ seinerzeit auszeichneten.

Auch wenn das Herrenhaus auf den ersten Blick verlassen scheinen mag, wird eine finstere Macht euch mit allen Mitteln daran hindern, die schreckliche Wahrheit hinter dem Herrenhaus zu lüften. „Tormented Souls“ wird 2021 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 und Nintendos Switch veröffentlicht.

