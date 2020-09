Marvel’s Avengers: Releasemonat des DLC-Charakters Hawkeye bestätigt

Bereits Ende Juli wurde bekannt gegeben, dass Hawkeye nach dem Release von "Marvel's Avengers" den Weg in den Action-Titel finden wird. In der Zwischenzeit grenzte Square Enix den Releasezeitraum des DLC-Helden ein.

"Marvel's Avengers" erscheint Ende der Woche.

Wie Square Enix und die Entwickler von Crystal Dynamics im Rahmen der offiziellen Ankündigung versprachen, soll der Ende der Woche erscheinende Action-Titel „Marvel’s Avengers“ über einen langen Zeitraum mit neuen Inhalten unterstützt werden.

Als erster DLC-Charakter wurde im Juli dieses Jahres Hawkeye bestätigt. Im Zuge eines aktuellen Livestreams gingen die Macher von Crystal Dynamics endlich etwas näher ins Detail und grenzten den Releasezeitraum des Superhelden ein. Wie es heißt, wird Hawkeye alias Clint Barton im November den Weg ins Spiel finden und seine ganz eigene Geschichte in der Welt von „Marvel’s Avengers“ erzählen.

Details zu Hawkeyes Geschichte wurden nicht genannt

Konkrete Details zur Geschichte von Hawkeye an sich wurden bisher nicht genannt. Allerdings deuteten die Entwickler von Crystal Dynamics bereits an, dass der Handlungsbogen von Hawkeyes Geschichte nach dem sogenannten A-Day einsetzt, mit dem die Geschichte von „Marvel’s Avengers“ ihren Anfang nimmt. Denkbar wäre also, dass wir unter anderem erfahren, was Clint Barton im Vorfeld dieser Geschehnisse getrieben hat.

Darüber hinaus wurde im offiziellen Teaser zu Hawkeye angedeutet, dass auch „Lucky the Pizza Dog“ einen Auftritt haben könnte. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher allerdings nicht. „Marvel’s Avengers“ wird am kommenden Freitag, den 4. September 2020 für die Xbox One, den PC und die PlayStation 4 veröffentlicht.

Die PS5 beziehungsweise die Xbox Series X werden zu einem späteren Zeitpunkt mit technisch aufpolierten Fassungen des Superhelden-Spektakels bedacht.

