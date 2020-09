Zone of the Enders: Neues Projekt geplant? Konami erneuert den Markenschutz

Kürzlich erneuerte Konami beim europäischen Patent- und Markenamt den Markenschutz an "Zone of the Enders". Welche Pläne das japanische Unternehmen mit diesem Schritt verfolgt, ist aktuell allerdings noch unklar.

"Zone of the Enders": Steht die Reihe vor einem Comeback?

In den vergangenen Jahren setzten sich die Fans immer wieder für ein Comeback der „Zone of the Enders“-Reihe ein – bisher leider vergeblich.

Für neue Hoffnung könnte in diesen Tagen die Tatsache sorgen, dass sich Konami kürzlich dazu entschloss, den Markenschutz an „Zone of the Enders“ beim europäischen Patent- und Markenamt EUIPO zu erneuern. Da eine offizielle Stellungnahme zu diesem Thema noch auf sich warten lässt, bleibt abzuwarten, welche Ziele der japanische Publisher mit diesem Schritt verfolgt. Für die entsprechenden Spekulationen ist allerdings gesorgt.

Konami steht einem Comeback der Marke offen gegenüber

Denkbar wäre zum einen natürlich, dass wir es hier mit einer reinen Vorsichtsmaßnahme zu tun haben, mit der Konami dafür sorgen möchte, dass die Markenrechte an „Zone of the Enders“ nicht verfallen. Allerdings wies das Unternehmen bereits im Jahr 2018 darauf hin, dass man einer Rückkehr der „Zone of the Enders“-Marke definitiv offen gegenübersteht.

Zum Thema: Zone of the Enders: Cygames und Konami würden die Serie gern fortsetzen

Anlässlich der Veröffentlichung von „Zone of the Enders: The 2nd Runner – MARS“ führte der seinerzeit verantwortliche Project-Manager Kenichi Kondo aus: „Ich möchte, dass der nächste Titel passiert und ich möchte, dass es so interessant wie möglich wird. Selbst innerhalb des Unternehmens gibt es viele Zone of the Enders-Fans. Wenn es möglich ist, wird die Serie Form annehmen. Natürlich weiß ich nicht, ob es Zone der Enders 3 oder Zone of tbe Enders: The 2nd Runner 2, oder etwas ganz anderes sein wird, aber ich würde gerne den nächsten Eintrag veröffentlichen, wenn wir können.“

Als offizielle Ankündigung eines Nachfolgers sollten diese Aussagen natürlich nicht verstanden werden. Daher bleibt uns erst einmal nichts anderes übrig, als die weitere Entwicklung der kommenden Monate abzuwarten und die Daumen zu drücken.

Quelle: EUIPO

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Zone of the Enders