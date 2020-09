Scott Pilgrim vs. The World: Complete Edition mit Trailer angekündigt

"Scott Pilgrim vs. The World: The Game" kehrt zurück. Erscheinen soll der Titel im Winter als Complete Edition für aktuelle Systeme. Erstes Videomaterial gibt es schon heute.

Einen präzisen Termin gibt es noch nicht.

Ubisoft wird das 2D-Actionspiel „Scott Pilgrim vs. The World: The Game“ neuveröffentlichen. Der Titel soll im Winter 2020 als Complete Edition für PS4, Xbox One, Switch, PC und Stadia auf den Markt gebracht werden. Zum Lieferumfang gehören die Zusatzpakete „Knives Chau“ und „Wallace Wells“.

„Scott Pilgrim vs. The World: The Game“ ist von der ikonischen Comic-Serie und dem „Film Scott Pilgrim vs. The World“ inspiriert. Der Sidescroller war sechs Jahre lang, nachdem die Lizenz abgelaufen war, nicht zum Kauf erhältlich. Davor konnte der Titel von 2010 bis 2014 als digitales Spiel für PlayStation 3 und Xbox One erworben werden.

„Scott Pilgrim ist zurück“, so Ubisoft in der Ankündigung. „Schließt euch mit euren Freunden zusammen und arbeitet euch durch Wellen von harten Gegnern, um für die Liebe zu kämpfen. Teilt Leben und Münzen, tretet in Minispielen wie Völkerball gegeneinander an und fordert euch gegenseitig zu einem epischen Duell heraus.“

Zum Thema

Als Spieler habt ihr noch einmal die Gelegenheit, in die 8-bit Animationen von Paul Robertson, den Soundtrack von Anamanaguchi und die Retro-Zwischensequenzen von Bryan O’Malley, dem Schöpfer der „Scott Pilgrim vs. The World“-Graphic Novel Serie, einzutauchen.

Im Spielverlauf schließt ihr euch mit bis zu drei Freunden zusammen und schlüpft in die Rollen von Scott Pilgrim, Ramona Flowers, Knives Chau und Stephen Stills. Nachfolgend könnt ihr euch das erste Videomaterial zur Complete Edition anschauen:

