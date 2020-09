Life is Strange 2 Episode 1: Kostenlos für PS4 und Xbox One erhältlich

"Life is Strange 2 Episode 1" kann momentan kostenlos geladen werden. Falls ihr einen Blick in das Abenteuer erhaschen möchtet, dann ruft unter anderem den PlayStation Store auf und betätigt den Download-Button.

"Life is Strange 2" ging 2018 an den Start.

Zu den aktuellsten Spielen zählt „Life is Strange 2“ nicht mehr. Doch falls ihr euch bisher nicht dazu durchringen konntet, Geld in das Episodenspiel zu investieren, dann könnt ihr euch zumindest kostenlos auf die erste Episode stürzen. „Life is Strange 2 Episode 1“ wird gratis zum Download angeboten.

Zu den Produkteinträgen:

Sollte euch das Gezeigte gefallen, dann könnt ihr die „Life is Strange 2 – Komplette Season“ erwerben, die im PlayStation Store beispielsweise mit 31,95 Euro zu Buche schlägt. Bei Amazon bekommt ihr die Disk-Version aktuell für weniger als 27 Euro.

In „Life is Strange 2“ begleitet ihr die Brüder Sean und Daniel Diaz, die sich nach einem tragischen Vorfall gezwungen fühlen, vor der Polizei nach Mexiko zu fliehen. Zugleich versuchen sie, eine mysteriöse und übernatürliche Kraft zu verbergen, wobei das Leben auf der Straße einige Schwierigkeiten bereithält.

Während Sean die Verantwortung für seinen viel jüngeren Bruder übernehmen muss, werden seine Entscheidungen das Leben der Brüder für immer verändern. „Von Seattle über Portland nach Kalifornien … der Weg nach Mexiko ist lang und voller Gefahren, doch auch voller Freundschaft, Wunder und Gelegenheiten“, so die Macher.

