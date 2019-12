Life Is Strange 3: Nachfolger würde erneut auf neue Charaktere setzen

Eigenen Angaben zufolge haben die Entwickler von Dontnod Entertainment Interesse an einer dritten Staffel von "Life is Strange". Sollte es in der Tat zu einem "Life Is Strange 3" kommen, dürfen sich die Spieler ein weiteres Mal auf neue Charaktere freuen.

In einem Interview mit den englischsprachigen Kollegen von GameSpot sprachen Michel Koch and Jean-Luc Cano von Dontnod Entertainment über die Zukunft der „Life is Strange“-Reihe.

Auch wenn das französische Studio aktuell noch nichts anzukündigen habe, sind die Entwickler definitiv an einer weiteren Staffel zu „Life is Strange“ interessiert. Sollte „Life is Strange 3“ in der Tat irgendwann das Licht der Welt erblicken, dürfen sich die Spieler laut den kreativen Köpfen von Dontnod Entertainment ein weiteres Mal auf komplett neue Charaktere und Geschichten freuen.

Noch ist nichts spruchreif

Die Entwickler weiter: „Weißt du, wir wissen nicht wirklich, was wir jetzt tun werden, weil das Spiel gerade erst veröffentlicht wurde. Für das nächste Abenteuer wissen wir noch nichts Genaues. Allerdings haben wir einige Ideen und Dinge, die wir erforschen wollen. Wir wissen noch nicht genau, was unser nächstes Spiel sein wird. Was ich euch sagen kann, ist, dass für uns die Geschichte von Max und Chloe aus Life is Strange 1 zu Ende ist, während die Geschichte von Sean und Daniel in Life is Strange 2 erzählt wird. Möglicherweise können wir sie irgendwann wiedersehen, aber ….“

„Von Max and Chloe hat man in Life is Strange 2 nur wenig gesehen. Wenn wir wirklich an einem weiteren Life is Strange arbeiten sollten, teilt es das gleiche Universum. Wir haben dafür einige Möglichkeiten. Aber definitiv als ganze Geschichte denke ich, dass diese Spiele sowohl ein Anfang als auch ein Ende haben. Daher denke ich, dass wir wirklich weiterhin neue Charaktere, neue Themen und neue Arten des Geschichtenerzählens erforschen wollen.“

„Life is Strange 2“ ist für die Xbox One, den PC sowie die PlayStation 4 erhältlich und wurde Anfang des Monats auch in einer Retail-Version ins Rennen geschickt.

