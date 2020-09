PS5: Patent könnte Details zu den Schlüssel-Features der Nutzeroberfläche liefern

Die PS5 erscheint am 19. November 2020 in Europa.

In der vergangenen Woche wies PlayStation-CEO Jim Ryan darauf hin, dass wir uns schon in Kürze auf offizielle Informationen zur Benutzeroberfläche der PlayStation 5 freuen dürfen.

Einen konkreten Termin nannte Ryan dabei leider nicht. Allerdings erreichten uns zum Start in die neue Woche frische Gerüchte zur Benutzeroberfläche der kommenden Konsole. Diesen liegt ein bereits im März 2020 von Sony Interactive Entertainment eingereichtes und erst jetzt veröffentlichtes Patent zugrunde, das uns erste Details zu den wichtigsten Features der PlayStation 5-Nutzeroberfläche liefern könnte.

Statistiken, Aktivitäten und mehr

Laut dem Patent wird jedes Spiel auf der PlayStation 5-Oberfläche mit einem eigenen Panel versehen, das wiederum verschiedene Optionen bietet – darunter den Start des Spiels, das Bearbeiten einer Gruppe oder den Sprung in bestimmte Inhalte des Spiels. Darüber hinaus könnten die Panele genau wie ihre Xbox One-Pendants mit Statistiken versehen werden, die euch beispielsweise Aufschluss darüber geben, wie viele Missionen der Spieler beziehungsweise seine Freunde abgeschlossen haben, wie viel Zeit mit einem Spiel verbracht wurde oder wie viele Gegner besiegt wurden.

Zum Thema: PS5: Jim Ryan äußert sich zur Benutzeroberfläche der Konsole

Bereits in früheren Patenten beschrieben wurde die Möglichkeit, Freunden, die sich an einer bestimmten Stelle die Zähne ausbeißen, mit kleinen Clips aktiv unter die Arme zu greifen. Ebenfalls beschrieben werden dynamische Hintergründe mit Partikeleffekten, Miniaturansichten für enge Freunde, die hervorgehoben und erweitert werden können, oder Details zu den Aktivitäten der Freunde.

In wie weit die im Patent aufgeführten Features im Endeffekt den Weg in die Nutzeroberfläche der PlayStation 5 finden, bleibt abzuwarten. In Europa wird die PS5 am 19. November 2020 veröffentlicht und in zwei Versionen angeboten. Das klassische Modell schlägt mit 499,99 Euro zu Buche, während die Digital-Edition, bei der auf ein optisches Laufwerk verzichtet wurde, für 399,99 Euro angeboten wird.

Quelle: Gamingbolt

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5