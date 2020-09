Rebel Galaxy Outlaw: Space-Combat-Adventure für Konsolen veröffentlicht

"Rebel Galaxy Outlaw" erschien im vergangenen Jahr zuerst im Store von Epic Games.

Auf dem PC kann das Space-Combat-Adventure „Rebel Galaxy Outlaw“ schon seit rund einem Jahr gespielt werden. Doch auch Besitzer einer Konsole sind ab sofort in der Lage, in das Abenteuer einzusteigen. Mit einem Launch-Trailer erinnern die Macher an die Veröffentlichung des Titels für PlayStation 4, Xbox One und Switch. Auch auf Steam landete „Rebel Galaxy Outlaw“ nach dem vorangegangenen Epic-Games-Deal.

Entscheidungen beeinflussen die Story

„Rebel Galaxy Outlaw“ ist ein Open-World-Spiel, das euch aus der First-Person-Perspektive das Weltall erkunden lässt. Im Spielverlauf müsst ihr zahlreiche Entscheidungen treffen, die das Ende der Story beeinflussen.

In den Fokus von „Rebel Galaxy Outlaw“ schlüpft Juno Markev. Ihr ist ein Killer auf den Fersen, sie hat Schulden und mehr Ärger gilt laut Hersteller als sehr wahrscheinlich. Letztendlich versetzt euch der Titel in eine schmierige Arbeiterwelt voller Gesetzloser, Trucker, Cops und Diebe. „Geh an Bord mehrerer Raumschiffe, revanchiere dich beim 8-Ball in einer heruntergekommenen Raumbar, rocke zu über 24 Stunden Musik und lass dich auf barfäustige Kloppereien ein“, so die Macher.

Wertungen für die Konsolenfassungen liegen noch nicht vor. Doch auf Metacritic kommt die PC-Version von „Rebel Galaxy Outlaw“ auf einen Score von 77, der auf 23 Reviews basiert. Im Fazit von Gamingtrend heißt es beispielsweise, dass die Raumfahrt im Spiel unterhaltsam und zugänglich ist. „Die sich wiederholenden Missionen und die spärliche Erzählung beschweren es, aber die fantastisch fesselnden Luftkämpfe machen das Spiel zu einer leichten Empfehlung“, so das weitere Fazit.

PC Gamer schrieb wiederum: „Rebel Galaxy Outlaw macht seinem Namen unter den Weltraumsimulationen alle Ehre. Es ist temperamentvoll, gut aussehend, lebhaft und sprüht effektiv mehrere Dosen mit blauen und rosa Graffiti über die bestehende Weltraumsimulationsvorlage. Keines der Systeme ist besonders tief, aber über sie hinwegzugleiten, kann eine aufregende Reise sein.“

Interesse geweckt? Im PlayStation Store könnt ihr „Rebel Galaxy Outlaw“ zum Preis von weniger als 30 Euro erwerben.

