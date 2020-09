Transformers Battlegrounds: Duelle zwischen Autobots und Decepticons im neuen Trailer

"Transformers Battleground" erscheint im Oktober.

In wenigen Wochen gehen die Schlachten zwischen den Autobots auf der einen sowie den Decepticons auf der anderen Seite in die nächste Runde.

So arbeiten die Entwickler von Outright Games derzeit fieberhaft an der Fertigstellung des strategischen Action-Titels „Transformers Battlegrounds“, der im kommenden Monat für die Konsolen sowie den PC veröffentlicht wird. Zur Einstimmung auf den nahenden Launch veröffentlichte Outright Games einen frischen Trailer zu „Transformers Battlegrounds“, der die strategischen Gefechte zwischen den beiden Fraktionen in den Mittelpunkt rückt.

Das Schicksal der Erde steht auf dem Spiel

In „Transformers Battlegrounds“ steht wieder einmal das Schicksal der Erde beziehungsweise der Fortbestand der Menschheit auf dem Spiel. Nachdem die Erde überfallen wurde und Megatron, Anführer der Decepticons, dem Allspark immer näher kommt, sind Bumblebee und die Autobots auf euch als neuen Commander angewiesen, um den Frieden im Universum wiederherzustellen.

Zum Thema: Transformers Fall of Cybertron: Stealth-Release für PS4 und Xbox One – Trailer veröffentlicht

„Stelle deinen Trupp zusammen und rückt zu einem rundenbasierten, taktischen Krieg aus, der von Central City bis Cybertron wüten wird. Du wirst Stärke und Strategie benötigen, um die feindlichen Decepticons zu überlisten. Wähle die Transformers-Charaktere und ihre Fähigkeiten, mit denen du den bevorstehenden Kampf meistern kannst, darunter Optimus Prime, Grimlock und andere, die bereit sind, sich dem Kampf anzuschließen. Nutze jede Umgebung zu deinem Vorteil, geh in Sandstürmen in Deckung, meide Cybertrons Energon-Stürme und bekämpfe deine Feinde in den Strassen der Stadt“, so die Entwickler weiter.

„Transformers Battlegrounds“ wird am 23. Oktober 2020 für den PC (via Steam), die Xbox One, die PlayStation 4 und Nintendos Switch erscheinen.

