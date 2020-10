PS5: Livestreams ab 11 Uhr mit Astro’s Playroom, Godfall und mehr

Die PS5 kommt am 19. November 2020 auf den Markt. Es dürfte allerdings schwer werden, ohne Vorbestellung an diesem Tag eine zu erwischen.

Mehrere bekannte japanische YouTuber beteiligen sich mit ihren „Try! PlayStation 5 on YouTube Gaming Week“-Videos an der YouTube Gaming Week Japan. In den Fokus der Clips rücken verschiedene PlayStation 5-Titel, darunter „Astro’s Playroom“, „Balan Wonderworld“, die „Devil May Cry 5 Special Edition“ und „Godfall“.

Falls ihr euch die entsprechenden Streams anschauen möchtet, werdet ihr unterhalb dieser Zeilen fündig. Gestartet werden sie jeweils um 11 Uhr unserer Zeit. Im Anschluss könnt ihr euch wie gewohnt die Aufzeichnungen anschauen.

Die PS5 wird am 12. November 2020 in den Vereinigten Staaten, Japan, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland und Südkorea sowie am 19. November 2020 im Rest der Welt – also auch hierzulande – auf den Markt gebracht.

Zum Thema

Vorbestellungen werden nach dem vorangegangenen Ausverkauf momentan nicht angenommen. Und es scheint, dass auch das Angebot im stationären Handel am Launch-Tag sehr begrenzt sein wird. Hier die Streams:

Akagami no Tomo no Game Jikkyou Channel!!

Zeigt „Astro’s Playroom“.

Anija Otoja

Chachacha

Zeigt „Astro’s Playroom“ und „Godfall“.

Gucci no Heya (Miracle Gucchi)

Zeigt „Astro’s Playroom“.

HikaninGames

Zeigt „Astro’s Playroom“, „Devil May Cry 5 Special Edition“, „Balan Wonderworld“ und „Godfall“.

Kai Mayuzumi (Nijisanji)

Zeigt „Astro’s Playroom“, „Balan Wonderworld“ und „Godfall“.

Lulu Suzuhara (Nijisanji)!

Zeigt „Astro’s Playroom“, „Godfall“ und „Devil May Cry 5 Special Edition“.

Natsuki Hanae

Zeigt „Astro’s Playroom“ und „Godfall“.

Pocky

Zeigt „Astro’s Playroom“ und „Godfall“.

SANNINSHOW

Zeigt „Astro’s Playroom“, „Devil May Cry 5 Special Edition“ und „Balan Wonderworld“.

SeikinTV

Zeigt „Astro’s Playroom“.

Ushizawa

Zeigt „Astro’s Playroom“.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5