PS5: Launch-Verkauf im stationären Handel offenbar ausgeschlossen

Spieler, die keine PS5 vorbestellen konnten, werden offenbar auch im Laden keine bekommen. Berichten zufolge sei es ausgeschlossen, dass die neue Konsole um den Launch herum in den Regalen liegen wird.

Die PS5 kommt im November in den Handel... theoretisch.

Die Statements mehrerer Händler lassen befürchten, dass die PS5 in absehbarer Zeit nicht mehr vorbestellt werden kann – vielleicht sogar bis zum Launch. Das heißt, bei vielen Interessenten wird der Postbote am 19. November 2020 nicht klingeln und das ersehnte Paket überbringen.

Somit bleibt also nur der Weg zum Händler des Vertrauens, um am Launch-Tag der neuen Konsole ein Exemplar der PS5 in den Händen halten zu können? Auf dem Rückweg könnte eure Stimmung deutlich getrübt sein.

Verkauf gilt als ausgeschlossen

Laut GamesWirtschaft wurden „Filialen unmissverständlich angewiesen, bis auf Weiteres keine Vorbestellungen der Laufkundschaft anzunehmen oder gar Wartelisten anzulegen“. Der Grund liege darin, dass „ohnehin alles in den Online-Vertrieb geht“. Der Publikation zufolge gilt es daher „als ausgeschlossen“, dass am Launch-Tag der PS5 Ware in die Läden gelangt.

Der Ansturm auf die Filialen von Media Markt, Saturn, GameStop und Co dürfte angesichts der COVID-19-Pandemie ohnehin ein Problem werden. Ob die kaum einhaltbaren Abstandsregeln der Auslöser für einen vermeintlichen Online-Exklusiv-Vertrieb sind, kann allerdings nur spekuliert werden.

Spieler, die bisher keine PS5 vorbestellen konnten, werden das Weihnachtsfest mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ohne Sonys Next-Gen-Konsole verbringen müssen. Denn sollte es zu einer dritten Vorverkaufswelle kommen, ist längst nicht sichergestellt, dass die bestellten Konsolen noch in diesem Jahr ausgeliefert werden.

+++ PS5-Verkauf: Sony informiert über die Liefermengen +++

Als Alternative bleibt der Kauf einer Xbox Series S, die schon vor der Veröffentlichung im kommenden November auf ein eher geringes Interesse stößt. Zwar ist die abgespeckte Hardware von Microsoft mit rund 299,99 Euro vergleichsweise günstig. Doch müssen Käufer in technischer Hinsicht einige Abstriche hinnehmen.

Zum Thema

Die PS5 erscheint am 19. November 2020 in zwei Editionen. Dabei handelt es sich einerseits um das reguläre Modell mit Disk-Laufwerk. Der Preis beträgt 499,99 Euro. Bei der Digital Edition, die ohne Disk-Laufwerk ausgeliefert wird, wurde ein Preis von 399,99 Euro veranschlagt. Mehr zur PS5 erfahrt ihr wie gewohnt in unserer Themen-Übersicht.

An welcher Konsole seid ihr am meisten interessiert? — play3.de (@play3_de) September 29, 2020

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5