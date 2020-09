PS5 vs. Xbox Series X: PlayStation 5 hat in aktueller US-Umfrage die Nase vorne

Die PS5 erscheint am 19. November 2020 in Europa.

Im November dieses Jahres läuten Sony Interactive Entertainment und Microsoft mit ihren Konsolen die neue Konsolen-Generation ein.

Während wohl kaum ein Zweifel daran bestehen dürfte, dass die PlayStation 5 sowohl in Japan als auch Europa vorne liegen wird, erwarten Experten in Nordamerika ein deutlich engeres Rennen. Untermauert wird dies von einer aktuellen Umfrage von CivicScience, in der die US-amerikanischen Spieler nach ihren Gedanken beziehungsweise ihrem Kaufverhalten zur neuen Konsolen-Generation befragt wurden.

Im Januar dieses Jahres sprachen sich in einer Umfrage von CivicScience 57 Prozent der Befragten für einen PS5-Kauf aus, während 43 Prozent einen Kauf der Xbox Series X in Erwägung zogen. Großartig geändert hat sich an diesen Werten im Rahmen der September-Umfrage nichts. In dieser erwägten 58 Prozent der befragten Spieler einen Kauf der PlayStation 5, während die Xbox Series X von 42 Prozent der Befragten vorgezogen wurde.

Weiter ging aus der Umfrage hervor, dass die PlayStation 5 vor allem Spieler und technisch versierte Nutzer anspricht wird, während Kunden mit einem größeren Budget die Xbox Series X bevorzugen. Darüber hinaus greifen Nicht-Spieler, die auf der Suche nach einem Geschenk sind, in den USA verstärkt zu Xbox-Konsolen. Die Xbox Series X wird genau wie die Xbox Series S am 10. November 2020 veröffentlicht. Für die Xbox Series X werden 499,99 Euro fällig. Die Xbox Series S hingegen wird für 299,99 Euro angeboten.

Bei der PlayStation 5 setzt Sony Interactive Entertainment auf einen zeitlich versetzten Launch. Während die nordamerikanischen Spieler am 12. November 2020 an der Reihe sind, wird der europäische Markt am 19. November 2020 und somit eine Woche später mit der PlayStation der neuen Generation versorgt.

