PS5-Verkauf: Sony informiert über die Liefermengen

Der anfängliche Erfolg der neuen Konsolen hängt in diesem Jahr hauptsächlich von der Verfügbarkeit der Hardware ab. Sowohl die PS5 als auch die Xbox Series X waren nach dem Start der Vorbestellungen innerhalb kurzer Zeit ausverkauft. Die Online-Shops mehrere Händler kamen aufgrund des Andrangs zum Erliegen. Und einige Anbieter waren sogar gezwungen, Bestellungen zu stornieren, da diese die Zahl der Exemplare, die sie verschicken können, überstieg.

Kontingent wird zugeteilt

Aktuellen Berichten zufolge begann Sony damit, die Händler darüber zu informieren, wie viele Exemplare der PS5 sie direkt zum Marktstart der neuen Hardware erhalten werden. Laut Gamefront wurde dabei ersichtlich, dass die Zahl der vorverkauften Konsolen die Zahl der tatsächlich auslieferbaren Geräte übersteigt.

Daher werden einige Kunden, die zuvor eine Bestell- und Auftragsbestätigung erhalten haben, laut der Angabe der Publikation mit einer Stornierung ihrer PS5-Vorbestellung konfrontiert. Betroffen seien Kunden zahlreicher Händler, darunter Conrad, Otto, Media Markt, Euronics, GameStop, Alternate, Saturn, Micromania und ShopTo, aber auch weitere Unternehmen.

Dass die Nachfrage das Angebot in diesem Jahr in einem besonderen Maße übersteigt, wurde in den vergangenen zwei Wochen recht deutlich. Der erste Vorverkauf startete nach dem jüngsten PS5-Showcase recht überraschend gegen Mitternacht, was Interessenten, die bereits im Bett lagen, eine böse Überraschung bescherte. Schon in den frühen Morgenstunden musste der Vorverkauf aufgrund der Zahl der eingegangenen Bestellungen wieder gestoppt werden.

+++ PS5: Offenbar Hunderte Vorbestellungen storniert +++

Am vergangenen Freitag wurden ein zweites Mal Vorbestellungen angenommen. Allerdings war es noch schwieriger, einen Kauf abzuschließen, da die Bestellsysteme der Händler aufgrund des Andrangs zweitweise versagten und innerhalb weniger Minuten alle Konsolen restlos ausverkauft waren. Erneut beklagten sich viele Spieler über Stornierungen.

Falls ihr unsicher seid, ob eure Bestellung rechtzeitig ausgeliefert werden kann: Schaut einfach in die Bestellübersicht beim Händler eurer Wahl. Amazon schreibt bei einer rechtzeitigen Bestellung beispielsweise: „Zustellung Do., 19. Nov.“ Bei Otto lautet der Status: „Lieferbar zum Erscheinungstermin.“

Offenbar keine weitere Vorbestell-Phase

Mitteilungen von Händlern legen nahe, dass in den kommenden Wochen keine weiteren Vorbestellungen angenommen werden. Zunächst schrieb Media Markt im Produktkatalog: „Alle PS5 Konsolen sind nun verkauft, so dass Vorbestellungen vorerst abgeschlossen sind.“ Später zog Amazon mit dem folgenden Statement nach: „Die Konsole ist nun ausverkauft und Vorbestellungen auf absehbare Zeit nicht mehr möglich“

Das heißt, Kunden, die bisher kein Exemplar ihrer favorisierten Konsole vorbestellen konnten, können nur noch darauf hoffen, dass sie am Launch-Tag im stationären Handel zum Zuge kommen. Jedoch ist mit einem erheblichen Andrang ist zu rechnen.

Erscheinen wird die PS5 am 19. November 2020 zum Preis von 399,99 Euro (Digital Edition) und 499,99 Euro (Basis-Version). Der Launch der Xbox Series X und die Xbox Series S erfolgt wenige Tage zuvor. Falls ihr am zuletzt genannten Modell interessiert seid: Es kann nach wie vor vorbestellt werden.

