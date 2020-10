FIFA 21: Test-Wertungen in der Übersicht – Lohnt der Kauf?

"FIFA 21" kommt am Freitag auf den Markt.

Konami hat in diesem Jahr auf ein komplett neues „PES“ verzichtet. Und es scheint, dass auch der Kauf von „FIFA 21“ keine notwendige Investition ist. Seit heute Vormittag werden die Tests zur Fußballsimulation aus dem Hause Electronic Arts veröffentlicht. Die bisherigen Ergebnisse dürften den Publisher nicht rundum glücklich stimmen.

Erste Fazits in der Übersicht

Basierend auf momentan elf Test-Ergebnissen kommt „FIFA 21“ auf Metacritic auf einen Score von 72 , der sich im Laufe des Tages noch ändern dürfte. Bemängelt werden in den Tests häufig Unstimmigkeiten in den Spielmechaniken. Auch die zugrundeliegende Engine scheint nicht mehr auf dem neusten Stand zu sein. Nachfolgend lest ihr einige Auszüge aus den jeweiligen Fazits:

Forbes: „Es bietet ein solides bis starkes Gameplay, eine attraktive Grafik und eine gute Auswahl an Optionen. Die fehlerhafte Umsetzung in VOLTA, der Mangel an Anpassungen und der Verzicht auf den traditionellen Franchise-Modus für EPL oder La Liga verhindern jedoch, dass es ein Klassiker wird.“

Gamespot: „Es ist ein umfangreiches Paket, das durch ein aufregendes Gameplay unterstützt wird, das den Angriffsfussball in den Mittelpunkt stellt. Es gibt Momente der Frustration in der Verteidigung, in denen die Balance nicht ganz stimmt.“

Shacknews: „Bei FIFA 21 geht es darum, was man von einer neuen FIFA-Version erwartet. Einige Quality of Life-Verbesserungen gegenüber dem vorherigen Titel, aber nichts, was wirklich einen Klassensprung gegenüber früheren Spielen bedeuten würde. Davon abgesehen ist die Qualität in der FIFA-Serie ziemlich hoch, was EA Sports jedes Jahr ein schönes Polster bietet, auf das man zurückgreifen kann.“

DualShockers: „FIFA 21 fühlt sich an wie ein Spiel mit einer Tonne Potenzial, das von der Engine zurückgehalten wird. Konami beschloss, das Jahr auszusetzen und zu Unreal zu wechseln. Ich kann mir nicht helfen, aber ich habe das Gefühl, dass EA wirklich dasselbe tun muss. Trotz all dem Schnickschnack, den das Team jedes Jahr hinzufügt, lässt das Produkt auf dem Spielfeld so viel zu wünschen übrig.“

Nachfolgend haben wir die ersten Test-Wertungen zusammengefasst, die am heutigen Vormittag veröffentlicht wurden:

Test-Wertungen zu FIFA 21 in der Übersicht

Forbes – 83

COGconnected – 83

GameSpot – 80

GameInformer – 78

IGN – 74

Sreen Rant – 70

Shacknews – 70

Jeuxvideo – 65

DualShockers – 65

Telegraph – 60

Gameblog – 60

Offiziell erscheinen wird „FIFA 21“ am 9. Oktober 2020 zunächst für den PC und Current-Gen-Konsolen. Käufer der PS4- und Xbox One-Fassungen können mit einem Gratis-Upgrade auf die Next-Gen-Versionen umsteigen.

