Spider-Man Miles Morales: Prequel-Roman und Artbook zum Spiel angekündigt

Zusätzlich zum Spiel wird es einen Prequel-Roman und ein offizielles Artbook geben.

Wer den Erscheinungstag von „Spider-Man: Miles Morales“ kaum abwarten kann, sollte einen Blick auf den neuesten Twitter-Beitrag von Marvel Games werfen. Dort wurden gleich zwei zusätzliche Produkte zum kommenden Spin-Off angekündigt.

Roman thematisiert Miles Reifeprozess

Und zwar erscheint noch vor dem offiziellen Release ein exklusiver Roman, der die Vorgeschichte von Miles Morales erzählt. Es trägt den Titel „Wings of Fury“ und wurde von der Autorin Brittney Morris verfasst, aus deren Feder der Bestseller „Slay“ stammt. Am 10. November kommt der Roman in den Handel. In der Geschichte wird der Reifeprozess von Miles thematisiert. Er setzt sich intensiv damit auseinander, was es bedeutet, Spider-Man zu sein. Zudem spielen der Bösewicht Vulture und seine Enkelin Starling eine entscheidende Rolle.

Des Weiteren wird es ein offizielles Artbook zum Spiel geben. Hier werden die kreativen Prozesse aus der Entwicklung gezeigt. Sowohl Konzeptzeichnungen als auch Ingame-Renderings werden zusammen mit Analysen der Zeichner und Entwickler veranschaulicht. Das Artbook wird vom erfahrenen Autor Matt Ralphs verfasst. Auf dem Cover sehen wir Miles Morales als Spider-Man in Aktion. Allerdings wird das Buch erst im Februar des kommenden Jahres erscheinen.

Zur Ankündigung von „Spider-Man: Miles Morales“ mussten die Entwickler klarstellen, dass es sich mehr um eine Standalone-Erweiterung als eine echte Fortsetzung handle. Vor kurzem haben wir zudem erfahren, dass die Ultimate-Edition des Spiels eine Neuauflage von „Marvel’s Spider-Man“ aus dem Jahr 2018 enthalten wird.

Übrigens erstellte ein engagierter Fan vor kurzem eine PS5 im Spider-Man-Design. Fans von „Spider-Man“ sollten darauf unbedingt einen Blick werfen. Ob dieser Entwurf jemals realisiert wird, bleibt jedoch ungewiss.

