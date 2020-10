The Dark Pictures – Little Hope: Das Motion-Capturing in neuen Videos thematisiert

In einem frisch veröffentlichten Video ermöglichen uns die Entwickler von Supermassive Games einen weiteren Blick hinter die Kulissen von "The Dark Pictures: Little Hope". Dieses Mal dreht sich alles um die Arbeiten am Motion-Capturing.

"The Dark Pictures: Little Hope" erscheint Ende Oktober.

Nach einer kurzfristigen Verschiebung wird der von Supermassive Games entwickelte Horror-Titel „The Dark Pictures: Little Hope“ Ende des Monats erscheinen.

Zum Abschluss der Woche bedachte uns das britische Studio mit einem frischen Video, in dem uns ein Blick hinter die Kulissen ermöglicht wird. Dieses Mal dreht sich alles um die Motion-Capturing-Arbeiten, mit denen dafür gesorgt werden soll, dass die Animationen und Emotionen der Charaktere auf besonders realistische Art und Weise auf den Bildschirm gezaubert werden.

Beklemmender Horror in einer Kleinstadt

Die Geschichte von „The Dark Pictures: Little Hope“ dreht sich um eine Gruppe von Studenten, die sich zusammen mit ihrem Lehrer in der namensgebenden Kleinstadt Little Hope wiederfindet. Dort sieht sich die Gruppe mit einem tödlichen Nebel konfrontiert, der plötzlich auftaucht und eine Flucht aus der kleinen Stadt verhindert. Plötzlich sehen sich die Studenten und ihr Lehrer mit einem gnadenlosen Kampf um das Überleben konfrontiert.

Zum Thema: The Dark Pictures – Little Hope: Frische Details und Eindrücke im neuen Video

Zusammen sucht die Gruppe verzweifelt nach einer Möglichkeit zu entkommen, doch die okkulte Vergangenheit der Stadt lauert laut Entwicklerangaben hinter jeder Ecke. Um zu entkommen, müssen sie das Geheimnis hinter den schattenhaften Erscheinungen enthüllen, von denen sie gejagt werden, bevor diese ihre Seelen in die Hölle schleifen.

„The Dark Pictures: Little Hope“ wird am 30. Oktober 2020 und somit pünktlich zu Halloween für die Xbox One, den PC und die PlayStation 4 erhältlich sein.

Update: Mittlerweile steht auch das zweite Entwickler-Tagebuch zu diesem Thema bereit.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu The Dark Pictures - Little Hope